الخميس, 12 مارس 2026 | 23 رَمَضَان 1447
الاتحاد الدولي يرفض المقترح الأوروبي بزيادة قوائم المنتخبات إلى 30 لاعباً

إبراهيم بن محمد
إبراهيم بن محمد من الرياض
الخميس 5 مارس 2026 20:48 |1 دقائق قراءة
رفض الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" مقترح أوروبي بزيادة عدد اللاعبين في قوائم المنتخبات المشاركة في نهائيات كأس العالم 2026 والمقرر إقامتها في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك من 26 إلى 30 لاعباً في القائمة الواحدة، حيث تم طرح المقترح للنقاش لمواجهة التحديات اللوجستية والبدنية التي قد تواجهها المنتخبات في النسخة المقبلة.

وأكدت صحيفة " كالتشيو إي فينانزا" الإيطالية أنه بالرغم من رفع عدد المنتخبات المشاركة في البطولة إلى 48 منتخباً بدلاً من 32، وتوسع الرقعة الجغرافية للمنافسات عبر 3 دول شاسعة، فإن الاتحاد الدولي استقر على استمرار العمل بنظام الـ 26 لاعباً كحد أقصى، وهو النظام الذي تم اتباعه في مونديال قطر 2022.

وأضافت "المشاورات السابقة قد بحثت إمكانية التوسع في القوائم لعدة أسباب أبرزها، المسافات الطويلة والتنقل المستمر بين المدن المستضيفة في أمريكا الشمالية وما يسببه من إجهاد بدني وزيادة عدد المباريات، حيث سيخوض طرفا النهائي مباراة إضافية (8 مباريات بدلاً من 7)".

وأكدت الصحيفة الإيطالية أن الاتحادات الأوروبية ترغب في السير على خطى الاتحاد الأوروبي "يويفا"، كونه قد سمح بزيادة القوائم في بطولة أمم أوروبا 2024 لتخفيف الضغط عن اللاعبين".

وختمت الصحيفة أنه سيكون على مدربي المنتخبات الوطنية اختيار عناصرهم بدقة ضمن الحصة المحددة، استعداداً لانطلاق العرس الكروي العالمي، حيث يتم تقديم القائمة الأولية والتي تضم من 35 إلى 50 لاعباً بحلول 11 مايو، فيما تقدم القائمة النهائية الرسمية والمكونة من 26 لاعباً في الأول من يونيو.

وينتهي الموسم الكروي للأندية للاعبين المختارين في 24 مايو مع وجوب انضمامهم لمنتخباتهم في اليوم التالي، باستثناء المشاركين في نهائيات قارية.

