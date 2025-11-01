تجاوزت القيمة السوقية للجياد المشاركة في جولة الرياض الختامية لبطولة لونجين العالمية لأبطال قفز الحواجز ودوري الأبطال العالمي الـ200 مليون يورو (865 مليون ريال)، وفقاً للإماراتي خليل إبراهيم ممثل الاتحاد الدولي للفروسية (FEI).

وشارك في شوط بطل جولة الرياض الختامي اليوم السبت 40 جواداً من نخبة الجياد العالمية، امتطاها نخبة فرسان العالم من بينهم 25 فارساً ضمن قائمة (TOP 100) في التصنيف العالمي المحدث في أكتوبر الماضي، أبرزهم: الفارس البريطاني سكوت براش المصنف الثالث عالمياً، الفارس الألماني كريستيان كوكوك المصنف الرابع عالمياً، الفارس البلجيكي جيل توماس المصنف السادس عالمياً، والفارس الهولندي هاري سمولدرز المصنف السابع عالمياً.

وقال لـ "الاقتصادية" ممثل الاتحاد الدولي "تعد جولة الرياض الختامية، البطولة الثالثة الأهم على مستوى العالم في رياضة الفروسية، تشارك فيها أفضل الجياد وأفضل الفرسان، تتجاوز قيمة بعض الجياد الـ 8 ملايين يورو وتصل إلى 10 ملايين ولا تقل عن مليوني يورو".

وأضاف "متوسط القيمة السوقية للجواد الواحد 5 ملايين يورو، وقيمة جوائز الشوط الأخير 510 ملايين يورو".

وعن الاستضافة في السعودية، ورأي الاتحاد الدولي للفروسية فيها ، قال خليل إبراهيم "السعودية وتحديداً الرياض أصبحت محطة من محطات رياضة قفز الحواجز بعد التألق والنجاح المبهر في استضافة كأس العالم لقفز الحواجز والترويض 2024، سلسلة جولات بطولة لونجين العالمية لأبطال قفز الحواجز ودوري الأبطال العالمي، وبطولة "قفز السعودية" الدولية وبطولات أخرى، دائماً منشات والمرافق ممتازة ومواقع إقامتها الرائعة مثل الموقع الحالي مقابل مركز الملك عبد الله المالي "كافد"، الحضور الجماهيري الكبير جداً، الكوادر السعودية المبدعة، ليست مجاملة السعودية تغرد خارج السرب في الاستضافات والدعم الحكومي واضح وسر من أسرار النجاحات الكبيرة".

من حهته، قال يان توبس رئيس جولات لونجين العالمية لأبطال قفز الحواجز ودوري الأبطال العالمي: "النهائيات في الرياض دائمًا لحظة فاصلة في موسمنا، جودة الفرسان والخيول هذا العام استثنائية".