يواجه الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" مطالبة بأكثر من 20 مليون يورو ( 23 مليون دولار) بعد أن رفعت شركة الاستشارات الرياضية التشيلية MatchVision دعوى قضائية بسبب سرقة تنسيق مرحلة الدوري الذي استخدمته لمسابقات الأندية الرجالية منذ عام 2024، وفقا لـ "ذا أثليتيك".

وبدأت الشركة إجراءاتها في أبريل الماضي بتقديم وثائق في إسبانيا، حيث تم إحالة القضية في البداية إلى إحدى المحاكم التجارية في مدريد، وهي المحكمة نفسها التي رفضت هذا الأسبوع استئنافا من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم في ملحمة الدوري السوبر الأوروبي (ESL) المستمرة منذ فترة طويلة.

وكان المستشار الرياضي التشيلي لياندرو شارا بمقاضاة الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) بسبب "الاستخدام غير المصرح به وغير العادل" لصيغة "مرحلة الدوري" التي قدمها لمسابقاته الثلاث للأندية هذا الموسم.

وغالبًا ما يطلق عليه "النموذج السويسري"، لأنه يعتمد بشكل فضفاض على تنسيق مستخدم في بطولات الشطرنج الكبيرة، وسيشهد الشكل الجديد تصنيف المنافسين في كل مسابقة تابعة للاتحاد الأوروبي لكرة القدم في 3 دوريات تضم 36 فريقا ولكن يتعين عليهم فقط لعب 8 مباريات ضد 8 منافسين مختلفين، 4 منها على أرضهم و4 خارجها.

ويدعي شارا أنه اخترع النظام الهجين الذي اختاره الاتحاد الأوروبي لكرة القدم ويقول: إنه يجب أن يسمى في الواقع "نظام لياندرو شرع"، وهو نظام حصل على حقوق الطبع والنشر له في تشيلي في عام 2006، أو ببساطة نظام "الأواني".

ويزعم أيضا أنه "قدم الشكل إلى الاتحاد الأوروبي لكرة القدم أكثر من 12 مرة منذ عام 2013"، وقدم للهيئة الحاكمة لكرة القدم الأوروبية "دراسات حالة" و"وثائق"، إضافة إلى مناقشة الفكرة في عديد من المؤتمرات الرياضية والعمل مع سلطات كرة القدم في تشيلي وبيرو بشأن المسابقات التي استخدمت الشكل.

وتتضمن هذه المطالبات، وعديد من المطالبات الأخرى، إشعارا بالتوقف والكف، أرسله شارا إلى رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم ألكسندر تشيفرين والأمين العام ثيودور ثيودوريديس و6 من كبار الموظفين الآخرين.

وقال متحدث باسم الاتحاد الأوروبي لكرة القدم: "إن ادعاءات MatchVision لا أساس لها من الصحة في أحسن الأحوال، وهي مجرد خطوة أخرى في سلسلة من الإجراءات المماثلة حيث سيدافع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم عن موقفه، وإن كان الأمر لا يستحق كل هذا العناء".