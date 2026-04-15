الاتحاد الآسيوي يسقط البطاقات الصفراء عن الأندية المتأهلة لـ"نخبة آسيا"

أعلنت لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، اليوم الأربعاء، إلغاء كافة الإنذارات (البطاقات الصفراء) المسجلة بحق اللاعبين والمسؤولين في دور الـ16 من بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة، وذلك قبيل انطلاق النهائيات المرتقبة في مدينة جدة.

وأكدت اللجنة أن القرار جاء استجابةً للطلب المقدم من الأمانة العامة للاتحاد الآسيوي أمس، واستناداً إلى المادة (37.3) من مدونة الانضباط والأخلاق الخاصة بالاتحاد.

وبموجب هذا القرار، تقرر "تصفير" جميع التنبيهات التي لم تؤدِ إلى حالة طرد (بطاقة حمراء) خلال منافسات دور الـ16، ما يمنح الأندية المشاركة فرصة الدخول إلى الأدوار النهائية بسجلات خالية من تراكم البطاقات الصفراء، وضمان وجود أكبر قدر ممكن من العناصر الأساسية في المحفل الآسيوي الكبير في جدة.

يُذكر أن نهائيات دوري أبطال آسيا للنخبة تقام بنظام التجمع في جدة، حيث تتنافس أفضل أندية القارة للظفر باللقب الأغلى في القارة الصفراء بنسخته الجديدة.