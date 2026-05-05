الاتحاد الآسيوي يختار EA SPORTS FC منتجا رسميا لكأس آسيا 2027

أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم اليوم، توقيع شراكة مع لعبة "EA SPORTS FC"، لتصبح بموجبها منتجاً مرخصاً رسمياً لبطولة كأس آسيا "السعودية 2027"، في خطوة إستراتيجية تهدف إلى نقل الهوية الرقمية لأعرق بطولات القارة إلى مجتمع اللاعبين حول العالم.

وبموجب هذه الاتفاقية، سيتم تجسيد منافسات البطولة القارية والمنتخبات المشاركة فيها ضمن سلسلة ألعاب "EA SPORTS FC™" الشهيرة، ما يتيح للملايين من عشاق كرة القدم تجربة تفاعلية غامرة تحاكي واقع البطولة.

ومن المقرر أن تكشف الشركة المطورة عن تفاصيل الدمج داخل اللعبة والميزات الجديدة ومواعيد الإطلاق في وقت لاحق من العام الجاري.

وأكد الأمين العام للاتحاد الآسيوي لكرة القدم، داتوك سيري ويندسور جون، أن هذه الشراكة تمثل علامة فارقة في مسيرة الاتحاد، قائلاً: "كأس آسيا في السعودية ستقدم أفضل ما في كرة القدم القارية، وانضمام (EA SPORTS FC) كمنتج مرخص يظهر التزامنا بتبني الابتكار والوصول إلى جيل جديد من المشجعين عبر النظام الرقمي العالمي".

من جانبه، أعرب جيمي ماكينلي، نائب الرئيس الأول للنشر في آسيا لدى شركة "إلكترونيك آرتس" (EA)، عن اعتزاز الشركة بهذه الشراكة، مشيراً إلى أن آسيا تمتلك واحدة من أكثر مجتمعات كرة القدم شغفاً ونمواً في العالم، وأن هذا التعاون سيسهم في بناء تجارب ثقافية ورياضية تربط المشجعين بالبطولة بشكل أعمق.

يُذكر أن النسخة الـ 19 من كأس آسيا ستُقام في السعودية خلال الفترة من 7 يناير إلى 5 فبراير 2027، بمشاركة 24 منتخباً وطنياً، حيث ستستضيف مدن الرياض وجدة والخبر مباريات البطولة عبر ثمانية ملاعب بمواصفات عالمية. وتأتي هذه الخطوة بتنسيق من مجموعة آسيا لكرة القدم، الشريك التجاري الحصري للاتحاد الآسيوي.