الإسباني بيدري أغلي لاعب وسط في كأس العالم بـ150 مليون يورو

يتصدر الإسباني بيدري قائمة أغلى 5 لاعبي خط وسط مشاركين في كأس العالم 2026، إلى جانب نخبة من صانعي الألعاب الأوروبيين، استنادا إلى أحدث تقييمات سوق الانتقالات.

وبيدري يعتلي المركز الأول بـ 150 مليون يورو والثاني جواو نيفيس (البرتغال) بـ 140 مليون يورو، والثالث فيتينيا (البرتغال) بـ 140 مليون يورو والرابع جود بيلينجهام (إنجلترا) بـ130 مليون يورو، والخامس فلوريان فيرتز (ألمانيا) بـ 125 مليون يورو.

والمهاجمون يتمتعون بقيمة سوقية أعلى بكثير من لاعبي خط الوسط والمدافعين في كأس العالم 2026، فيما تخضع التقييمات وقوائم الفرق إلى تغيرات فورية مع تقدم البطولة، بحسب صحيفة transfer market.

وبينما يحصل صانعو ألعاب خط الوسط المتميزون على مبالغ طائلة تصل إلى نحو 150 مليون يورو، يتجاوز سعر المهاجمين من الطراز الرفيع حاجز 200 مليون يورو.

في المقابل، يتخلف المدافعون الأساسيون بشكل ملحوظ، حيث لا يتجاوز سعر أغلى مدافعي قلب الدفاع في العالم 100 مليون يورو.

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وحول تقييم النقاط الإستراتيجية الرئيسية من ناحية المهاجمين، يُقدّر الثلاثي الهجومي يامال، هالاند، ومبابي بقيم عالية جدا، لأن تسجيل الأهداف والمساهمة المباشرة في حسم المباريات يُحدد أعلى قيمة في اقتصاديات كرة القدم الحديثة بقيمة لأفضل 3 مهاجمين 580 مليون يورو.

ويحصل صانعو الألعاب المتميزون مثل بيدري أو بيلينجهام على مبالغ طائلة، لأنهم يتحكمون في الاستحواذ على الكرة، لكنهم نادرا ما يحصلون على نفس القيمة التجارية أو الإحصائية التي يحصل عليها المهاجمون الذين يسجلون أكثر من 20 هدفا في الموسم.

أما الحد الأقصى للدفاع، لا يزال المدافعون المجموعة الأقل قيمة من الناحية الهيكلية، لكن ويليام ساليبا هو المدافع الوحيد في البطولة الذي وصل إلى حاجز 100 مليون يورو، مع انخفاض حاد إلى 80 مليون يورو لبقية المدافعين الخمسة الأوائل.