الأهلي يتأهل للدور ربع النهائي من بطولة نخبة آسيا.. والهلال يغادر

تأهل فريق الأهلي إلى الدور ربع نهائي من بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة لكرة القدم بعد تجاوزه نظيره الدحيل بهدف للا شيء، فيما غادر الهلال البطولة بعد خسارته من السد بنتيجة (2/4) بركلات الترجيح بعد أن احتكم الفريقان لها إثر إنتهاء الأشواط الأصلية والإضافية بالتعادل الإيجابي بـ3 أهداف لمثله.

تقدّر قيمة الأهلي السوقية ب 173.8 مليون يورو، بينما تصل قيمة الهلال السوقية 208.4 مليون. وفقاً لموقع "ترانسفير ماركت العالمي"

في اللقاء الأول الذي أقيم على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة، نجح الجزائري رياض محرز في ترجيح كفة فريقه بعد أن سجل هدف فريقه الوحيد عند الدقيقة 117 من الشوط الإضافي الثاني، في الوقت الذي شهد فيه اللقاء إهدار الإنجليزي إيفان توني لركلة جزاء للأهلي عند الدقيقة 112 من الشوط الإضافي الأول.

وبهذة النتيجة يلاقي الأهلي نظيره جوهر دار التعظيم الماليزي الجمعة المقبلة في الدور ربع النهائي.

وفي اللقاء الثاني الذي أقيم على ملعب الأمير عبدالله الفيصل الرياضية، فشل الهلال في التأهل بعد أن تقدم في النتيجة 3 مرات، حيث افتتح الهلال التسجيل عن طريق سافيتش عند الدقيقة 11، عادل كلاودينيو النتيجة للسد 36، عاد الهلال للتسجيل بواسطة سالم الدوسري 55، نجح بعدها رافا موخيكا في تعديل النتيجة للسد 58، ليعود الهلال للتقدم من جديد عن طريق ماركوس ليونارو 67، لم تدم أفراح الهلال كثيراً حيث نجح روبرتو فيرمينيو من تسجيل الهدف الثالث للسد 70.

احتكم بعدها الفريقان لركلات الترجيح بعد أن انتهت الأشواط الإضافية أيضاً بالتعادل، ليتأهل السد بعد أن أضاع الفرنسي كريم بن زيمه ومواطنه سايمون بوابري ركلتي الترجيح في الوقت الذي نجح فيه روبن نيفيز وماركوس ليوناردو من التسجيل للهلال، فيما نجح لاعبو السد أجوستين سوريا وكلاودينيو ورافا وأكرم عفيف من التسجيل فيما أضاع ربورتو فيرمينو ركلة الترجيح.

وبهذه النتيجة يواجه السد نظيره فيسيل كوبي الياباني الخميس المقبل.