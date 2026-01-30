الأندية السعودية تنفق 907 ملايين دولار في 2025

بلغ إنفاق الأندية السعودية على انتقالات اللاعبين في 2025، نحو907 ملايين دولار مايمثل ارتفاعا بنسبة 16% عن العام الماضي وفقا تقرير فيفا السنوي للانتقالات.

وشهد العام الماضي حضور 369 لاعبا فيما بلغ عدد اللاعبين المغادرين 306 مايمثل نحو 163 مليون دولار بمعدل نمو 15%.

ارتفاع الانتقالات الشتوية في 2025 بنسبة 7%

سجلت الانتقالات الشتوية في عام 2025 نحو 13.08 مليار دولار، بانتقال 24558 لاعبا دوليا، ما يمثل ارتفاعا بنسبة 7% مقارنة بالعام الماضي.

وأكد "فيفا" أن العام الماضي شهد رقما قياسيا تاريخيا بتسجيل 86158 انتقالا دوليا في فئات الرجال والسيدات والهواة".

كرة قدم السيدات تسجيل أرقام قياسية بـ 28.6 مليون دولار

واصلت الأندية الاستثمار بوتيرة متسارعة في كرة القدم الاحترافية للسيدات خلال عام 2025، حيث بلغ إجمالي الإنفاق على رسوم الانتقالات 28.6 مليون دولار، وهو ما يشكل أعلى رقم سنوي مسجل على الإطلاق، علماً أنه يفوق المبلغ الإجمالي المسجل العام السابق بأكثر من 80%.

وقد شملت الانتقالات الدولية 756 نادياً في المجموع (+8.3%)، حيث أنفق 135 من هذه الأندية رسوماً مقابل انتقال وارد واحد على الأقل (+23.9%)، بينما تلقى 155 نادياً رسوماً مقابل الانتقالات الصادرة (+25.0%).

ألمانيا تتصدر قائمة انتقالات الهواة بـ 7041 صفقة

شهد العام الماضي ما مجموعه 59162 انتقالاً للاعبين الهواة إلى أندية خارج بلدانهم، وهو رقم قياسي جديد يفوق بنسبة 9.4%.

وباستثناء اتحادين وطنيين، شملت انتقالات اللاعبين الهواة العام المنصرم بقية الاتحادات الـ211 المنضوية تحت مظلة فيفا، ما يعكس مدى انتشار كرة القدم على نطاق عالمي واسع. وكما كان الحال في العام السابق، حيث تصدرت ألمانيا قائمة البلدان الأكثر استقبالاً للاعبين الهواة خلال عام 2025، حيث بلغ مجموع صفقاتها في هذه الفئة 7041.



