الأندية السعودية تتصدر عقوبات "الآسيوي" بـ 69% من إجمالي غرامات "الانضباط"

تصدرت الأندية السعودية المشاركة في البطولات الآسيوية، قائمة غرامات لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد الآسيوي لكرة القدم، إذ غُرمت بنسبة 69% من إجمالي غرامات اللجنة البالغة 45.8 ألف دولار (172 ألف ريال).

وأصدرت اللجنة حزمة من العقوبات المالية ضمن 10 قرارات انضباطية صدرت في اجتماعها الأخير، كان لأندية: الهلال، والنصر، والاتحاد، والأهلي النصيب الأكبر منها بقيمة إجمالية بلغت 31.6 ألف دولار (118.5 ألف ريال)، وذلك على خلفية مخالفات متنوعة شهدتها مباريات دوري أبطال آسيا للنخبة، ودوري أبطال آسيا 2.

وجاءت هذه القرارات بعد رصد اللجنة حالات تأخير في النزول لأرض الملعب وبدء الأشواط (العد التنازلي للمباريات)، إلى جانب عقوبات سلوكية بسبب حصول أكثر من 5 لاعبين أو مسؤولين على بطاقات ملونة في مباراة واحدة، ومنحت اللجنة الأندية مهلة 30 يوماً لسداد المبالغ من تاريخ الإخطار الرسمي.

وتصدر الهلال العقوبات بغرامة بلغت 9,625 دولارا، بسبب تأخر ممثلي الفريق في النزول لأرض الملعب بـ (3 دقائق) في الشوط الأول و(دقيقتين) في الشوط الثاني أمام السد القطري، وتُعد هذه المخالفة الثامنة للفريق في سجل العود.

وحلّ النصر ثانياً وعوقب بغرامة إجمالية بلغت 9 آلاف دولار مقسمة على قرارين (المخالفة الخامسة في سجل العود)؛ الأولى بقيمة 4 آلاف دولار لتأخر الشوط الثاني أمام الوصل الإماراتي، والثانية بقيمة 5 آلاف دولار لتأخر الشوطين الأول والثاني أمام الأهلي القطري.

كما فرضت اللجنة على الاتحاد غرامة إجمالية بلغت 7 آلاف دولار عبر قرارين؛ منها 2,625 دولارا لتأخر نزول الفريق في الشوط الأول أمام الوحدة الإماراتي، و4,375 دولارا بسبب سوء سلوك الفريق وحصول 6 من أفراده على بطاقات ملونة أمام ماتشيدا زيلفيا الياباني، فيما وجاء الأهلي أخيراً بغرامة إجمالية بلغت 6 آلاف دولار عبر قرارين؛ منها 3,500 دولار لتأخر انطلاق الشوط الأول أمام الدحيل القطري، و2,500 دولار لعقوبة سلوكية ناتجة عن نيل 5 من لاعبي الفريق بطاقات ملونة في ذات المباراة.

وعلى صعيد الأندية الأخرى، شملت القرارات العشرة عقوبات على أندية إماراتية وتايلاندية بلغت قيمتها 14,250 دولارا (53.4 ألف ريال)، حيث عوقب شباب الأهلي الإماراتي بغرامة 5,500 دولار لتأخير الأشواط، بينما فرضت غرامة بقيمة 4,375 دولارا على كل من الوحدة الإماراتي وبوريرام يونايتد التايلاندي نتيجة سوء سلوك الفريق ونيل أفرادهما بطاقات ملونة من قِبل قضاة الملاعب.