سجلت الألعاب والرياضات الإلكترونية عالميا، صفقات تمويل بقيمة 2.5 مليار دولار خلال الربع الثاني، كأقوى أداء ربع سنوي في عام وثاني أعلى أداء ربع سنوي خلال السنوات الثلاث الماضية، مدفوعة بتقنيات الذكاء الاصطناعي في مجال الألعاب، وتقنيات الإعلان، والأجهزة، بحسب بيانات "دريك ستار".

51 صفقة اندماج واستحواذ للألعاب

وحلل التقرير للربع الثاني من هذا العام صفقات الألعاب والرياضات الإلكترونية حيث شمل أبرزها جولات تمويل لشركات AppsFlyer (أكثر من مليار دولار)، وGeneral Intuition (320 مليون دولار ).

كما حافظت عمليات الاندماج والاستحواذ على نشاطها القوي، حيث تم الإعلان عن 51 صفقة شملت استحواذ شركة IMC على شركة Playstack، واستحواذ إدارة CCP Games على شركة Pearl Abyss، واستحواذ Supercell على شركة Metacore، وشراء Atari لشركة Hipster Whale.

96 جولة تمويلية خلال الربع الثاني

حقق الربع الثاني من العام تمويلا تجاوز 2.5 مليار دولار عبر 96 جولة تمويل خاصة، مسجلا بذلك أقوى ربع من حيث قيمة التمويل المعلنة وثاني أعلى ربع خلال السنوات الثلاث الماضية، مدفوعاً بعديد من عمليات التمويل الكبيرة في مجالات الذكاء الاصطناعي للألعاب، وتكنولوجيا الإعلان، والأجهزة.

وشملت جولات التمويل البارزة: AppsFlyer (مليار دولار)، وGeneral Intuition (320 مليون دولار )، وDecart (300 مليون دولار )، وTripo AI (200 مليون دولار)، وModRetro التابعة لبالمر لاكي (145 مليون دولار).

10 صناديق جديدة بمليارين

تم الإعلان عن أكثر من 10 صناديق جديدة بإجمالي يزيد على ملياري دولار في الربع الثاني من عام 2026، بما في ذلك صندوق المحتوى الثالث لشركة Shamrock، وشركة Kensei Capital، وشركة Yolo، في حين أطلقت شركتا Griffin Partners وvgames صناديق تمويل مشاريع المطورين المستقلين.

Attendees play “Roller Champions” by Ubisoft at the Paris Games Week in Paris, France, October 29, 2019. REUTERS/Benoit Tessier 36

نشاط سوق الأسهم باكتتاب 3 شركات

شهدت سوق الأسهم نشاطا ملحوظا بفضل الاكتتاب العام الأولي لشركة Liftoff Mobile (بقيمة 502 مليون دولار) وتمويل الديون بقيمة 210 ملايين دولار من شركة Stillfront كما أعلنت شركة PlaySimple Games التابعة لـ MTG اكتتابها العام الأولي (بقيمة 350 مليون دولار).

وتوقع التقرير أن يزداد اهتمام المستثمرين بأسهم شركات الألعاب مع اقتراب موعد إصدار لعبة GTA 6، التي من المحتمل أن تكون أكبر إطلاق لعبة في التاريخ، في نوفمبر 2026، ما يضيف إثارة إلى سوق الأسهم العامة الأوسع نطاقاً في قطاع الألعاب.