الخميس, 2 أبريل 2026 | 14 شَوَّال 1447
الرياضة

الأكاديميات "مناجم ذهب" .. صناعة المواهب تتحول إلى آلة أرباح

نايف العتيبي
الخميس 2 أبريل 2026 17:12 |2 دقائق قراءة
تصدر نادي بنفيكا قائمة أكثر الأندية تحقيقًا للعوائد من تطوير وبيع اللاعبين بإجمالي 589 مليون يورو، وفقا للتقرير الصادر عن مرصد CIES لكرة القدم.

التقرير يكشف عن تحولات لافتة في هيكل سوق الانتقالات العالمي، مع بروز أكاديميات الأندية كمحرك رئيسي لتوليد الإيرادات خلال العقد الماضي، حيث باتت كمناجم ذهب للأندية.

إدارة الأصول

وبحسب الدراسة، يأتي أياكس أمستردام ثانيا بـ454 مليونا، ثم تشيلسي ثالثا بـ442 مليونا.

ويعكس أداء تشيلسي تحولًا إستراتيجيًا في إدارة الأصول البشرية، إذ يعتمد النادي بشكل متزايد على بيع اللاعبين، سواء من خريجي أكاديميته مثل: ماسون ماونت وكونور غالاغر، أو من العناصر التي لم تجد مكانًا في التشكيلة الأساسية.

ويأتي ذلك رغم تسجيل النادي أكبر خسارة قبل الضرائب في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز، مدفوعة بإنفاق مكثف في سوق الانتقالات.

إنتاج المواهب

في المقابل، يواصل بنفيكا تعزيز مكانته كأحد أبرز مراكز إنتاج المواهب في أوروبا، بينما يحافظ أياكس على نموذج مستقر قائم على تصدير اللاعبين ضمن منظومة فنية واضحة.

وبحسب صحيفة "ذا بوست"، تبرز قوة الأندية الإنجليزية في تعظيم العوائد، حيث يتصدر تشيلسي (366 مليون يورو) ومانشستر سيتي (318 مليون يورو) قائمة الأندية الإنجليزية، مستفيدين من بيئة مالية وتسويقية داعمة.

ويؤكد ذلك تحول أكاديميات الشباب إلى رافد اقتصادي أساسي، وليس مجرد أداة رياضية.

صناعة المواهب

وضمت قائمة العشرة الأوائل أندية مثل أولمبيك ليون، موناكو، سبورتينغ لشبونة، ريال مدريد، بالميراس، وباير ليفركوزن، ما يعكس تنوع النماذج بين أندية تقليدية في صناعة المواهب وأخرى نجحت في تطوير قدراتها التسويقية.

وعلى المستوى العالمي، أظهر التقرير تمثيل 19 اتحادًا كرويًا ضمن أفضل 100 نادٍ، في دلالة على اتساع نطاق صناعة المواهب.

3 عناصر رئيسية

ورغم استمرار أمريكا الجنوبية كمصدر رئيسي، وأوروبا كسوق محورية، فإن تدفقات اللاعبين بينهما أصبحت أكثر تنظيمًا وربحية.

ويخلص التقرير إلى أن تحقيق العوائد المستدامة في سوق الانتقالات بات يعتمد على 3 عناصر رئيسية: بنية تحتية قوية للأكاديميات، إدارة فعالة للعقود، وتوقيت مناسب لعمليات البيع، ما يعزز التوازن بين الأداء الرياضي والعائد الاقتصادي.

