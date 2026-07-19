قبل أن يحسم نهائي كأس العالم 2026 هوية البطل بين الأرجنتين وإسبانيا، تفرض المقارنة الاقتصادية نفسها خارج المستطيل الأخضر.

فالمواجهة تجمع اقتصادين يسلك كل منهما مسارًا مختلفًا نحو النمو؛ إذ تعتمد إسبانيا على اقتصاد أوروبي متنوع تقوده الخدمات والسياحة والصناعة، فيما ترتكز الأرجنتين على الزراعة والموارد الطبيعية والطاقة.

ورغم الفارق الكبير في حجم الاقتصاد بين البلدين، تلتقي مدريد وبوينس آيرس في صناعة تجاوزت حدود الرياضة، بعدما تحولت كرة القدم إلى نشاط اقتصادي عالمي يولد مليارات الدولارات عبر حقوق البث والرعاية والسياحة الرياضية وانتقالات اللاعبين.

وبلغ المنتخبان المباراة النهائية عبر مسارين مختلفين؛ إذ حجزت إسبانيا مقعدها في النهائي بعد تخطي فرنسا في نصف النهائي، فيما واصلت الأرجنتين حملة الدفاع عن لقبها ببلوغ المباراة الختامية عقب تجاوزها إنجلترا.

وبين بطلي أوروبا وأميركا الجنوبية، لا تبدو المقارنة مقتصرة على الأداء داخل الملعب، بل تمتد إلى نموذجين اقتصاديين وصناعتين كرويتين من بين الأكثر تأثيرًا على مستوى العالم.

اقتصادان متباينان

بحسب بيانات البنك الدولي، يبلغ الناتج المحلي الإجمالي لإسبانيا نحو 1.9 تريليون دولار، ويقطنها قرابة 49 مليون نسمة، ما يجعلها واحدة من أكبر اقتصادات الاتحاد الأوروبي.

ويستند اقتصادها إلى قاعدة متنوعة تقودها الخدمات، إلى جانب الصناعة والسياحة والطاقة المتجددة والخدمات المالية، مستفيدًا من عضوية البلاد في الاتحاد الأوروبي واعتمادها اليورو عملة رسمية.

وفي المقابل، تشير بيانات البنك الدولي إلى أن الناتج المحلي الإجمالي للأرجنتين يبلغ نحو 683 مليار دولار، فيما يناهز عدد سكانها 46 مليون نسمة، لتعد من أكبر اقتصادات أميركا اللاتينية.

ويعتمد اقتصادها بصورة رئيسية على الزراعة والثروة الحيوانية والصناعات الغذائية، إلى جانب النفط والغاز والمعادن، ولا سيما الليثيوم الذي يكتسب أهمية متزايدة مع توسع صناعة السيارات الكهربائية.

وتكشف هذه المؤشرات عن فجوة واضحة في حجم الاقتصاد، إلا أنها لا تعني تفوقًا مطلقًا في عناصر القوة.

فإسبانيا تتميز بتنوع مصادر الدخل واستقرارها المالي، بينما تمتلك الأرجنتين ثروة طبيعية كبيرة تمنحها ميزة تنافسية في أسواق الغذاء والطاقة والمعادن.

محركات النمو

يمثل قطاع الخدمات المحرك الرئيس للاقتصاد الإسباني، وتعد السياحة أحد أبرز مصادر الدخل، إذ تشير بيانات المعهد الوطني الإسباني للإحصاء (INE) إلى أن القطاع يسهم بدور رئيس في الناتج المحلي الإجمالي ويدعم ملايين الوظائف.

كما تحافظ الصناعات التحويلية، وفي مقدمتها السيارات والمنتجات الكيميائية والغذائية، على دور مهم في دعم الصادرات وتعزيز النشاط الصناعي.

أما في الأرجنتين، فتستند محركات النمو إلى القطاعات الإنتاجية، إذ تعد البلاد من أكبر منتجي ومصدري فول الصويا والذرة والقمح واللحوم.

كما يشهد قطاع الطاقة توسعًا متواصلًا مع تطوير احتياطيات النفط والغاز الصخري في حقل “فاكا مويرتا”، إلى جانب احتياطيات كبيرة من الليثيوم، وهو ما يمنح البلاد فرصًا لتعزيز صادراتها وجذب استثمارات جديدة.

ورغم ذلك، لا تزال الأرجنتين تواجه تحديات مرتبطة بالتضخم وتقلبات سعر صرف البيزو وإعادة التوازن إلى المالية العامة، وهي ملفات تشكل محور الإصلاحات الاقتصادية الجارية.

صناعة عالمية

ورغم اختلاف هيكل الاقتصادين، فإن كرة القدم أصبحت صناعة متكاملة في البلدين، تمتد آثارها إلى الإعلام والإعلان والسياحة والنقل والتجارة وحقوق البث.

وبحسب رابطة الدوري الإسباني (LaLiga)، تمثل كرة القدم الاحترافية أحد الأنشطة الاقتصادية المؤثرة في إسبانيا، مدفوعة بإيرادات حقوق البث والرعاية والتسويق والمباريات، فضلاً عن أثرها على السياحة والضيافة والتوظيف.

أما في الأرجنتين، فيعتمد النموذج الاقتصادي لكرة القدم بدرجة كبيرة على اكتشاف المواهب وتطويرها ثم انتقالها إلى الأندية الأوروبية، ما يجعل انتقالات اللاعبين أحد أبرز مصادر دخل الأندية، إلى جانب عقود الرعاية وحقوق البث المحلية.

ولا تتوقف القيمة الاقتصادية لكرة القدم عند الأندية والاتحادات، بل تمتد إلى قطاعات الضيافة والطيران والإعلام والتجزئة، التي تستفيد من البطولات الكبرى وارتفاع الطلب على السفر والمنتجات الرياضية والمحتوى الرقمي.

نموذجان مختلفان

يعكس النهائي العالمي نموذجين مختلفين في بناء الاقتصاد وصناعة كرة القدم. فإسبانيا نجحت في تطوير دوري محلي تحول إلى علامة تجارية عالمية تجذب المستثمرين والمشاهدين والرعاة، بينما بنت الأرجنتين سمعتها الكروية على إنتاج المواهب وتصديرها إلى أكبر الأندية الأوروبية، لتصبح مدارسها الكروية جزءًا من سلسلة القيمة العالمية لكرة القدم.

ورغم أن الاقتصاد الإسباني يتجاوز نظيره الأرجنتيني بأكثر من ثلاثة أضعاف، فإن كرة القدم منحت البلدين مساحة متقاربة من التأثير العالمي، سواء عبر الأندية والبطولات أو عبر النجوم الذين أصبحوا سفراء لبلديهما في مختلف الدوريات.

وعندما تنطلق صافرة النهائي، ستكون المنافسة على الكأس داخل الملعب، لكن خارج الخطوط سيبقى الاقتصاد حاضرًا في تفاصيل المشهد؛ من حقوق البث والرعاية إلى السياحة والإنفاق الجماهيري، في تأكيد جديد على أن كرة القدم لم تعد مجرد لعبة شعبية، بل صناعة عالمية باتت تشكل رافدًا اقتصاديًا مهمًا للدول والأندية والشركات على حد سواء.