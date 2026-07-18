يدرس الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم، اتخاذ إجراء استثنائي يقضي بتأجيل انطلاق كافة المسابقات والأنشطة الكروية المحلية لمدة أسبوع كامل، وذلك في حال تمكن المنتخب الوطني من إحراز لقب كأس العالم في المباراة النهائية المقررة هذا الأحد أمام نظيره الإسباني.

وأكدت صحف أرجنتينية أن القرار، الذي لم يكتسب الصيغة الرسمية بعد، يأتي لأسباب لوجستية وتنظيمية بحتة تتعلق بالترتيبات الضخمة المنتظرة لاستقبال بعثة المنتخب بقيادة المدرب ليونيل سكالوني.

ومن المتوقع وصول البعثة إلى العاصمة بوينس آيرس الثلاثاء المقبل، وسط توقعات بخروج مسيرات جماهيرية حاشدة، ما سيشكل ضغطاً هائلاً على الأجهزة الأمنية وفرق التنظيم في مختلف أنحاء البلاد.

ويهدف الاتحاد الأرجنتيني من خلال هذا التوجه إلى تجنب تداخل التزامات الدوري المحلي مع الاستنفار الأمني واللوجستي الكبير المطلق لتأمين الاحتفالات الشعبية. وفي حال استقرار الاتحاد على هذا القرار، فإنه سيشمل تأجيل ضربة بداية الدوري الممتاز، وتعليق كافة مباريات دوريات الدرجات الأدنى ومنافسات كرة القدم للأقسام الأخرى، إرجاء المباراة النهائية المرتقبة بين إستوديانتس دي لا بلاتا وإنديبنديينتي ريفادافيا، التي كان من المقرر إقامتها الثلاثاء المقبل على ملعب "ماريو ألبرتو كيمبس" في مقاطعة قرطبة على كأس السوبر الأرجنتيني.

وأضافت: "حسم القرار بشكل نهائي يرتبط مباشرة بنتيجة المباراة النهائية للمونديال، حيث من المتوقع الإعلان عن التعديلات الرسمية في الساعات القليلة التي تلي صافرة النهاية، فيما تترقب الأندية المحلية الموقف لتحديد برنامجها للأسبوع المقبل".