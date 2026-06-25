تحول عيد ميلاد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي الـ 39 إلى احتفال وطني عارم اجتاح الأرجنتين، بالتزامن مع تألقة في نهائيات كأس العالم 2026، حيث شهدت البلاد البارحة إطلاق حملة شعبية وإعلامية واسعة حملت اسم "في تمام العاشرة من أجل صاحب القميص رقم 10"، والتي نجحت في توحيد ملايين المواطنين خلف قائد منتخب "التانغو".

وأقيمت الفعالية الرئيسية أمس، وجرى التنسيق لتبلغ الحملة ذروتها في توقيتين رمزيين يطابقان رقم قميص الأسطورة الأرجنتينية، صباحاً، ومساءً.

وأكدت وسائل إعلام ارجنتينية، انخرط الملايين في غناء الأغنية الشهيرة "عيد ميلاد سعيد" بشكل جماعي وموحد في شتى أنحاء البلاد، وتوقفت الحركة مؤقتاً في المدارس، حافلات النقل العام، المصانع، الشركات، والمنازل للمشاركة في الهتاف، غصّت منصات التواصل الاجتماعي بمئات الآلاف من مقاطع الفيديو لملء الفضاء الرقمي بالتهاني تحت وسم موحد (#CumpleLEO) ".

وتزينت الميادين الكبرى والمباني الأثرية في العاصمة بوينس آيرس والمدن الأخرى بصور ميسي وعلم الأرجنتين، حيث تزامنت الفعالية مع المعسكر التدريبي لمنتخب الأرجنتين في الولايات المتحدة.

وحظيت المبادرة وفق وسائل إعلام محلية وأمريكية بتفاعل واسع من الجماهير الموجودين في المدن المستضيفة للبطولة لدعم الفريق معنوياً.

يُذكر أن ميسي يعيش أزهى فتراته في مونديال 2026، بعد أن قاد الأرجنتين أخيرا لتأمين عبورها الأدوار الإقصائية بتسجيله 5 أهداف في أول مباراتين، متربعاً على عرش الهداف التاريخي لبطولات كأس العالم برصيد 18 هدفاً.