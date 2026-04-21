"الآسيوي" يغرم السعودي و7 اتحادات بـ57 ألف ريال

عاقبت لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، الاتحاد السعودي، بغرامتين ماليتين منفصلتين بقيمة إجمالية بلغت 4 آلاف دولار (15 ألف ريال)، وذلك خلال اجتماعها المنعقد اليوم الذي تضمن معاقبة 8 اتحادات في القارة بغرامة مالية بلغت 15.250 دولار (57.1 ألف ريال).

جاء قرار الآسيوي بحق السعودي نتيجة التأخر في تقديم طلبات التصريح الرسمية للمباراتين الوديتين اللتين جمعتا المنتخب السعودي "ب" بنظيره السوداني في 28 و31 مارس الماضي.

أضاف الآسيوي "خالف الاتحاد السعودي المادة 11 من لوائح الاتحاد الآسيوي المنظمة للمباريات الدولية، وهذه هي المخالفة رقم 18 التي يتم رصدها في سجل الاتحاد ضمن فترة العود".

كما اتخذت لجنة الانضباط والاخلاق قراراً حازماً بحق الاتحاد الأسترالي يقضي باعتبار منتخب الناشئات خاسرا لمباراته أمام جزر ماريانا الشمالية بنتيجة 3/0 مع غرامة قدرها 1000 دولار، وذلك بسبب إشراك لاعبة غير مؤهلة قانوناً في تصفيات كأس آسيا للناشئات (تحت 17 عاماً).

وشملت القرارات غرامات مالية متفاوتة على كل من الاتحاد الإماراتي (2000 دولار)، الاتحاد الكوري الجنوبي (2500 دولار)، اتحاد هونج كونج (1250 دولارا)، الاتحاد الهندي (1250 دولارا)، اتحاد ميانمار (1250 دولارا)، واتحاد سنغافورة (1000 دولار).

وتركزت معظم المخالفات الأخيرة حول خرق الإجراءات الإدارية والمواعيد النهائية المحددة للحصول على تراخيص المباريات الدولية والودية، وفقاً لبيان الاتحاد الآسيوي.

وشددت لجنة الانضباط في ختام بيانها على ضرورة التزام كافة الاتحادات الوطنية باللوائح التنظيمية والقانونية لضمان سلامة المسابقات، مؤكدة على ضرورة سداد كافة الغرامات المعلنة خلال فترة لا تتجاوز 30 يوماً من تاريخ التبليغ.