"الآسيوي" يعاقب الأهلي وجماهيره بـ 161 ألف ريال

عاقبت لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم وقبل 24 ساعة من خوض فريقها نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة، بغرامة مالية بلغت 43 ألف دولار (161.2 ألف ريال)، وذلك على خلفية أحداث مباراة الفريق أمام فيسيل كوبي الياباني في الدور النصف النهائي من البطولة.

وغرمت اللجنة المهاجم إيفان توني، وميريح ديميرال، ورياض محرز 30 ألف دولار، نتيجة مخالفة اللاعبين للمادة (35) من لوائح مسابقة دوري أبطال آسيا للنخبة، وذلك جراء امتناعهم عن المرور عبر المنطقة المختلطة المخصصة لوسائل الإعلام عقب نهاية المباراة.

وأوضحت اللجنة أن اللاعبين أخفقوا في الالتزام بالبروتوكول التنظيمي الإلزامي الذي يفرض المرور في المنطقة المختلطة أثناء توجههم من غرف تبديل الملابس إلى حافلة الفريق، وهو ما يعد انتهاكاً للوائح التنظيمية والإعلامية للبطولة.

كما فرضت اللجنة غرامة قدرها 10 آلاف دولار على النادي بصفته المسؤول عن تنظيم خروج اللاعبين وضمان مرورهم في المسار الإعلامي المحدد إضافة لغرامة قدرها 3000 دولار بسبب قيام الجماهير برمي لفافات ورقية عند بداية وأثناء المباراة، مشيرة إلى أن هذه هي المخالفة الثالثة للنادي في هذا الجانب.

وأكد الاتحاد القاري في بيانه أن جميع هذه الغرامات يجب أن تُسدد في غضون 30 يوماً من تاريخ الإبلاغ الرسمي، مشدداً على أهمية الالتزام بالبروتوكولات الإعلامية والتنظيمية في المحفل الآسيوي الكبير.