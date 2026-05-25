"الآسيوي" يطرح مناقصة إنتاج كؤوس ومجسمات بطولاته حتى 2028

فتح الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، باب التقديم للشركات والمصانع الدوليين لإنتاج وتوريد النسخ البديلة من كؤوس بطولات الاتحاد ومسابقاته القارية للأندية والمنتخبات وأيضا الجوائز الفردية والمقررة في عامي 2027، و2028.

وأوضح الاتحاد القاري أن هذه الخطوة تأتي ضمن ترتيباته الاستباقية لتجهيز الجوائز العينية لأبرز المسابقات القارية القادمة، وفي مقدمتها بطولة كأس آسيا 2027 في السعودية، إلى جانب الهوية الجديدة لبطولات الأندية الآسيوية بمختلف مستوياتها.

وبحسب وثائق الشروط والمواصفات المعتمدة لهذه المناقصة والتي اطلعت عليها "الاقتصادية"، وضع الاتحاد الآسيوي دليلاً للمتطلبات الحالية التي يجب على الشركات المتقدمة الالتزام بها، والتي تركزت في 5 محاور أساسية.

تشترط المناقصة محاكاة دقيقة ومطابقة تامة لأبعاد وأشكال الكؤوس الأصلية الحديثة المصممة عالمياً، وتلزم الشركات باستخدام مواد خام عالية الجودة مثل الفضة الإسترلينية والنحاس النقي، مع تطبيق تقنيات الطلاء الكهربائي المقاوم للتآكل والصدأ لضمان استدامة الجوائز.

كما تشمل المتطلبات الحالية تقديم خطة إنتاج مفصلة لتغطية كافة الكؤوس التذكارية للفرق الفائزة إضافة إلى الجوائز الفردية للاعبين، مثل: جوائز أفضل لاعب، الهداف، وأفضل حارس مرمى لجميع بطولات العامين.

ويُلزم الاتحاد الشركات بتصميم وتصنيع حقائب حفظ وصناديق سفر فاخرة ومخصصة لحماية الكؤوس أثناء النقل الدولي، مع تحمل مسؤولية الشحن والتأمين والتخليص الجمركي لضمان وصول الجوائز مباشرة إلى مقرات البطولات أو مقر الاتحاد، وتشترط المعايير الحالية تقديم سجل تجاري دولي يثبت خبرة الشركة في التعامل مع المعادن الثمينة والمنظمات الرياضية الكبرى، مع تقديم مستندات تؤكد قدرة المصانع على تلبية الطلبات دون أي تأخير في الجداول الزمنية للبطولات.

وتوجب آلية التقديم الحالية على الموردين فصل "العرض الفني" الذي يحتوي على التصاميم وعينات المواد، عن "العرض المالي" المتضمن التسعير التفصيلي لكل وحدة.

وأشار بيان المناقصة إلى أن التفاصيل الفنية الدقيقة وكراسة الشروط الكاملة ستُتاح حصرياً للشركات التي تبدي رغبة جادة وموثقة للمشاركة، حيث حدد الاتحاد الآسيوي الـ 8 من يونيو المقبل، أخر موعد نهائي للشركات المهتمة لتأكيد مشاركتها رسمياً عبر إرسال بريد إلكتروني إلى قسم المشتريات بالاتحاد تمهيداً لاستلام الوثائق وبدء التقييم الفني والمالي للعروض المقدمة.