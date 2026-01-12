اعتماد برنامج أضخم نسخ مهرجان خادم الحرمين للهجن بجوائز 75 مليون ريال

تشهد النسخة الثالثة من مهرجان خادم الحرمين الشريفين للهجن، إجمالي جوائز مالية ستكون الأكبر في تاريخ المهرجان عقب تجاوزها مبلغ 75 مليون ريال، وفقاً للبرنامج الزمني المعتمد من الاتحاد السعودي للهجن.

وتنطلق أشواط المهرجان والبالغ عددها 225 شوطاً في الـ 23 من يناير الجاري، وتقام على أرض ميدان الجنادرية التاريخي لسباقات الهجن في العاصمة الرياض لمدة 10 أيام، بمشاركة 5 فئات معتمد مشاركتها إضافة لسباق الهجانة للراكب البشري "للسيدات والرجال" وأشواط "المزاين" ضمن الفعاليات المصاحبة للمهرجان.

وبلغ مجموع الجوائز المالية الإجمالي للأشواط العامة، المفتوح وسباق الهجانة مبلغ 35.9 مليون ريال، أشواط الكؤوس والرموز 36.4 مليون ريال، وجوائز أشواط المزاين 2.7 مليون ريال.

وخصصت اللجنة المنظمة لجميع أشواط فئة "الحقايق" 16.18 مليون ريال، فئة "اللقايا" 14.3 مليون ريال، فئة "الجذاع" 12.916 مليون ريال، فئة "الثنايا" 10.284 مليون ريال، فئة "حيل وزمزل" 17.68 مليون ريال، سباق الهجانة للرجال 564 ألف ريال، سباق الهجانة للسيدات 376 ألف ريال إضافة لمجموع أشواط المزاين والبالغة 2.7 مليون ريال.

كما تتضمن قائمة الجوائز توزيع 36 كأساً للملاك والمضمرين إضافة لـ 4 رموز (سبف وبندق) للملاك أبطال الأشواط الختامية في المهرجان.

الجدير ذكره أن أغلى جائزة مالية في المهرجان تبلغ 2.5 مليون ريال، مخصصة للمالك الفائز بشوط "حيل ـ مفتوح"، و"حيل ـ عام" في اليوم الختامي.

ويحظى قطاع الهجن، بدعم كبير من القيادة، للإسهام في تطوير هذه الرياضة التاريخية، والحفاظ على مكانتها بصفتها تراثًا ثقافيًا ورياضيًا مهمًا للأجيال القادمة.

ويأتي هذا الدعم ليرسّخ حضور سباقات الهجن بوصفها إحدى الركائز الرياضية الوطنية التي تمضي بها المملكة بخطى واثقة نحو الريادة العالمية، معززةً بذلك مكانة التراث السعودي في المحافل الدولية.