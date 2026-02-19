الاقتصادية - الموقع الرسمي لأخبار الاقتصاد والأسواق | الاقتصادية

الرياضة

اشتراط تحديد الأجر المادي و8 ساعات دراسية لضم اللاعبين القصر

إبراهيم بن محمد
إبراهيم بن محمد من الرياض
الخميس 19 فبراير 2026 20:59 |1 دقائق قراءة
اشتراط تحديد الأجر المادي و8 ساعات دراسية لضم اللاعبين القصر

اشترط الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" تقديم عقود عمل تفصيلية تحدد الأجر المادي، ومدة التعاقد، وكافة الملاحق المالية، من أجل الموافقة على تسجيل اللاعبين القاصرين (تحت 18 عاماً) كلاعبين "محترفين" لضمان الشفافية في التدفقات النقدية.

"فيفا" أرسل تعميما وتحديثا لكافة الاتحادات القارية والأهلية والأندية بضوابط انتقال اللاعبين القاصرين، تضمن معايير مشددة تربط بين الجدوى الاقتصادية للأندية، وقدرتها على استقطاب المواهب الشابة من الخارج، حصلت "الاقتصادية" على نسخة منه.

شرط غير قابل للتفاوض

واشترط "فيفا" على الأندية الراغبة في ضم لاعبين ناشئين دوليين تقديم جدول أكاديمي معتمد لا يقل عن 8 ساعات دراسية أسبوعياً، مشدداً على أن هذا الشرط غير قابل للتفاوض، ويهدف لتمكين اللاعب من ممارسة مهنة أخرى في حال تعثر مسيرته الكروية، مع اشتراط تعيين موجه من قبل النادي لضمان التزام اللاعب بالدراسة الافتراضية أو الحضورية.

وأضاف "أن على الأندية الراغبة في تسجيل القاصرين يجب أن تكون ضمن أعلى المعايير الوطنية، وبالنسبة لقطاع الرجال، سيتم الاعتماد بشكل أساسي على تصنيف الأندية السنوي من الفئة الأولى إلى الرابعة، بينما سيتطلب تسجيل اللاعبات الناشئات في قطاع الكرة النسائية وكرة الصالات شهادة رسمية من الاتحاد الوطني تثبت جودة التعليم الكروي المقدم، لضمان عدم ضياع الموهبة في بيئات تدريبية ضعيفة".

تقنين قاعدة 50 كيلو مترا

كما قنن الاتحاد الدولي قاعدة الـ50 كيلومتراً للانتقالات الحدودية، مشترطاً أن يكون منزل اللاعب ومقر النادي ضمن نطاق جغرافي محدد من الحدود المشتركة، مع إلزام الأندية بتقديم لقطات من "خرائط جوجل" لإثبات المسافات بدقة، لمنع أي تلاعب في عناوين الإقامة لغرض التسجيل الرياضي.

التعريفات
فيفاكرة القدملاعبين دوليينالاتحاد الدولي لكرة القدم
