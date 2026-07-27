أنهى الاتحاد السعودي للهجن، تنفيذ عدد من المشاريع التطويرية الشاملة في ميدان الطائف للهجن، وذلك في إطار استعداداته لاستضافة مهرجان ولي العهد للهجن 2026، بما يعزز جاهزية الميدان ويرتقي بكفاءة مرافقه وبنيته التحتية لخدمة المشاركين والملاك والمضمرين، بحسب بيان اليوم.

وشملت الأعمال المنجزة تنفيذ مشروع مسار تدريبي يحيط بمضمار الـ10 كيلومترات، بطول إجمالي يبلغ 11 كيلومترًا، حيث يربط بين مضمار الـ10 كيلومترات ومضمار الـ6 كيلومترات في الميدان الجنوبي، إلى جانب ربط العزب الواقعة في الميدان الجنوبي بالعزب القائمة في ميدان الطائف، بما يسهم في تحسين انسيابية الحركة، وتسهيل التنقل، ورفع كفاءة التشغيل داخل الميدان.

كما تضمنت الأعمال توريد وفرش أكثر من 38 ألف متر مكعب من التربة، بهدف تأهيل وتحسين مضامير السباقات، وشملت مضامير الـ10 كيلومترات، والـ6 كيلومترات، والـ5 كيلومترات، والكيلومترين، إضافة إلى مضمار الـ6 كيلومترات في الميدان الجنوبي، بما يضمن توفير بيئة مثالية للتدريب وإقامة السباقات.

وفي إطار تعزيز جاهزية الميدان، جرى كذلك إنشاء 5 بوابات انطلاق جديدة لمضمار الـ6 كيلومترات في الميدان الجنوبي، بهدف رفع الطاقة الاستيعابية للمشاركين، وتنظيم عمليات الانطلاق والتدريب، بما يدعم احتياجات الملاك والمضمرين، ويعزز مستويات السلامة والكفاءة التشغيلية.

وتم توزيع قطع أراضي لملاك الهجن في المخطط الجديد كما أن الأعمال التطويرية مستمرة حيث سيتم تنفيذ أعمال الأسفلت للمدخل الرئيسي في الميدان الشرقي وكذلك مضمار 6 كيلومترات في القريب العاجل .

وتأتي هذه الأعمال ضمن خطة التطوير الشاملة التي ينفذها الاتحاد السعودي للهجن في ميدان الطائف، تأكيدًا على حرصه على توفير مرافق حديثة ومتكاملة تواكب مكانة مهرجان ولي العهد للهجن، أحد أبرز وأكبر مهرجانات رياضة الهجن على المستويين المحلي والدولي.