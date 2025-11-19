وصل عدد اللاعبين المشاركين في دوريات البراعم التي يقيمها الاتحاد السعودي لكرة القدم خلال 3 أعوام لأكثر من 11.7 ألف لاعب، بزيادة بلغت 159.2%.

انطلقت اليوم منافسات دوريات البراعم (تحت 14 و13 و12 و11 عامًا) للموسم الرياضي الحالي، وبمشاركة 488 فريقًا من 17 مدينة بإجمالي 3065 مباراة، حيث شهدت ارتفاع عدد الأندية والأكاديميات والمراكز المشاركة من عام 2023 بنسبة 168.5%.

ويشهد دوري البراعم مشاركة الأندية العامة، والخاصة إضافة إلى الأكاديميات، حيث يشارك في دوري تحت 14 عامًا 126 فريقًا، فيما يضم دوري البراعم تحت 13 عامًا 124 فريقًا، بينما يضم دوري البراعم تحت 12 عامًا 122 فريقًا، ويضم دوري البراعم تحت 11 عامًا 116 فريقًا.

وتأتي إقامة دوريات البراعم بفئاتها الأربع ضمن جهود الاتحاد السعودي في تمكين المواهب من ممارسة اللعبة من خلال تنظيم هذه المسابقات على مستوى جميع مناطق المملكة، وذلك انطلاقًا من أهداف الاتحاد السعودي في تطوير المسابقات وتمكين المواهب لممارسة كرة القدم على مستوى جميع مناطق المملكة وبفئات عمرية مختلفة.

ويتحّمل كل نادٍ تكاليف السفر والنقل والإقامة والإعاشة وكافة المصاريف الأخرى الخاصة بفريقه، فيما يتحّمل الاتحاد تكاليف السفر والنقل والإقامة والإعاشة وكافة المصاريف الأخرى الخاصة بحكام المباريات ومقيمي الحكام ومراقبي المباريات، والمصاريف التشغيلية للملعب، وفقاً للاتحاد السعودي.