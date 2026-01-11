ارتفاع رواتب سائقي "فورمولا 1" 39% بمتوسط 20.3 مليون يورو

يتوقع أن تصل رواتب سائقي فورمولا 1 خلال عام 2026 ما يقارب 449.2 مليون يورو بزيادة 39 % مقارنة بالعام الماضي، وفقًا للبيانات الحصرية لـ Sportune of Business Book GP.

ويبلغ متوسط الراتب للعام الحالي للجائزة التي ستنظم السعودية النسخة السادسة منها أبريل المقبل، 20.3 مليون يورو، بزيادة قدرها 4 ملايين مقارنة بعام 2025 حيث يكسب أكثر من 7 سائقين أكثر من المتوسط.

3 فرق لديها أغلى تشكيلة بـ 272.6 مليون يورو

الفرق التي لديها أغلى تشكيلة في عام 2026 هي: فيراري وريد بل ومكلارين، بـ 116 مليونا و96.6 مليون و60 مليون يورو على التوالي.

وشكل هاميلتون بطل العالم وفيرستابن وألونسو ونوريس 54% من العقود (55% العام الماضي).

فيرستابن فائز بجائزتي السعودية الكبرى للفورمولا 1

تعتبر جائزة السعودية الكبرى STC للفورمولا 1 من أكثر الفعاليات إثارة في روزنامة سباقات السيارات العالمية، حيث تنظم السعودية النسخة السادسة الفعالية من الخميس 16 أبريل حتى الأحد 19 أبريل المقبل، حيث تقام السباقات على حلبة كورنيش جدة.

السعودية نظمت خمس نسخ حيث انطلقت الأولى (2021) في ديسمبر، وفاز بها لويس هاميلتون، والثانية في مارس 2022 وفاز بها ماكس فيرستابن، والثالثة في مارس 2023 وفاز بها سيرجيو بيريز، الرابعة في مارس 2024 وفاز بها ماكس فيرستابن، والخامسة في أبريل 2025 وفاز بها فوز أوسكار بياستري.

وتعد حلبة كورنيش جدة أسرع حلبة شوارع في العالم، بمتوسط سرعة يبلغ (252) كلم في الساعة، ويقضي السائقون نحو 79% من زمن اللفة عند أقصى سرعة، ومنذ عام 2021 استقبل الحدث ما يقارب ثلاثة أرباع مليون زائر قدموا من مختلف مناطق السعودية وأكثر من (130) دولة.

فيرستابن يتصدر بـ 90 مليونا وهاميلتون ثانيا

يتصدر ماكس فيرستابن (أوراكل ريد بول ريسينغ فورد) الترتيب بـ 90 مليون يورو، لويس هاميلتون (سكوديريا فيراري) بـ 80 مليون يورو، لاندو نوريس (ماستركارد ماكلارين ريسينغ مرسيدس) بـ 40 مليون يورو، تشارلز لوكلير (سكوديريا فيراري) بـ 36 مليون يورو.

أما جورج راسل (مرسيدس إيه إم جي بتروناس) فيبلغ راتبه 35 مليون يورو، فرناندو ألونسو (أرامكو أستون مارتن هوندا) بـ 30 مليون يورو، أوسكار بياستري (ماستركارد ماكلارين ريسينغ مرسيدس) بـ 21 مليون يورو، بيير غاسلي (مرسيدس F1) بـ 16 مليون يورو.

فيما يصل راتب فالتيري بوتاس (كاديلاك F1 فيراري) وسيرجيو بيريز (كاديلاك F1 فيراري) إلى 15 مليون يورو، لانس سترول (أرامكو أستون مارتن هوندا) بـ 12 مليون يورو، كارلوس ساينز (ويليامز سباق مرسيدس) وأليكس ألبون (ويليامز ريسينغ مرسيدس) بـ 10 ملايين يورو.

وأيضا نيكو هولكنبرغ (أودي F1) بـ 8 ملايين يورو، إيساك هادجار (أوراكل ريد بول ريسينغ فورد) بـ 6.6 مليون يورو، كيمي أنتونيلي (ميرسيا AMG بتروناس) وإستيبان أوكون (هاس إف1 فيراري) بـ 6 ملايين يورو.

وأخيرا غابرييل بورتوليتو (أودي F1) وأوليفر بيرمان (هاس F1 فيراري) وفرانكو كولابينتو (ألبان F1 مرسيدس) بـ 3 ملايين يورو، وليام لوسون (سباق الثيران فورد) بـ 2.4 مليون يورو، وأرفيد ليندبلاد (سباق الثيران فورد) بـ 1.2 مليون يورو.