نجح أرسنال في إقناع نيوكاسل برفع عرضه إلى 90 مليون يورو، باستثناء المكافآت، لضم لاعب الوسط البرازيلي الدولي برونو جيمارايس وفقا لموقع ليكيب.

وكان لاعب الوسط البالغ من العمر 28 عاما قد وافق على عقد يمتد حتى عام 2031 مع إدارة النادي قبل عدة أسابيع، كما كشف موقع ليكيب عن أن بطل الدوري الإنجليزي تريث في تلبية مطالب نيوكاسل، فقد كان يأمل في الحصول على نحو 100 مليون يورو مقابل قائده.

وبعد رفض عرضين بقيمة 70 مليون يورو ثم 80 مليون يورو، نجح آرسنال في إقناع نيوكاسل يونايتد بعرض سعر أساسي قدره 90 مليون يورو اليوم الجمعة، إضافة إلى مكافآت لا تزال قيد التفاوض، ورسوم وكيل اللاعب، وإذا تم الانتهاء من كل هذا في الأيام المقبلة، سيصبح اللاعب البرازيلي الدولي (48 مباراة دولية، 3 أهداف)، وهو لاعب أساسي في خط وسط كارلو أنشيلوتي مع المنتخب الوطني، لاعبا جديدا في آرسنال، كما كان يحلم طوال شهر.

وكان اللاعب قد أبلغ إدارة ناديه ومدربه برغبته في الانتقال، قبل عامين من انتهاء عقده، للعب في دوري أبطال أوروبا، وهي البطولة التي لم يتأهل لها نيوكاسل.

يذكر أن نادي ليون يراقب هذا الوضع من كثب، إذ تم بيع اللاعب، الذي تعاقد معه في يناير 2020، بعد عامين مقابل 50 مليون يورو (شاملة المكافآت) مع احتفاظ النادي بنسبة 20% من أي ربح مستقبلي حيث يتوقع أن يتجاوز الربح 8 ملايين يورو.