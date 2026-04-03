اتفاقية الأهلي مع "جينيسيس".. تزويد النادي بـ 50 سيارة

أعلن نادي الأهلي السعودي توقيع اتفاقية شراكة إستراتيجية مع العلامة جينيسيس التابعة لشركة هيونداي لمدة 3 سنوات، تتضمن تزويد النادي بنحو 50 سيارة، وفقاً لمصادر «الاقتصادية».

وتأتي الاتفاقية ضمن توجه النادي لتنويع مصادر الدخل وتعزيز مكتسباته الاقتصادية والرياضية، عبر التوسع في الشراكات التجارية محلياً ودولياً، بما يدعم رفع القيمة السوقية وتحقيق الاستدامة المالية.

وبحسب المصادر: "بعد مضي كل 6 أشهر يتم تغيير السيارات بأخرى".

وشهدت مراسم التوقيع حضور عدد من مسؤولي النادي ولاعبي الفريق الأول، يتقدمهم المدرب الألماني ماتياس يايسله، إلى جانب البرازيلي ويندرسون جالينيو، والتركي ميريح ديميرال، والفرنسي إينزو ميلوت.

وتعكس الشراكة توجه الأهلي نحو تعزيز موارده التجارية وفتح قنوات استثمارية جديدة، بما يحقق التوازن بين النمو الاقتصادي والنجاح الرياضي، ويعزز من تجربة جماهيره.

