يتجه قطاع كرة القدم العالمي إلى مزيد من التفاوت، إذ تواصل السوق الأوروبية تسجيل مستويات قياسية من الإيرادات، في حين تزداد أهمية الولايات المتحدة والشرق الأوسط وإفريقيا على خريطة الصناعة، وفقا لتقرير صادر عن شركة BGC للاستشارات.

وبحسب التقرير الذي نقله موقع palco23، رغم هذا النمو، تظل الاستدامة المالية أحد أبرز التحديات التي تواجه القطاع.

التقرير، يرى بأن القطاع قد يتجه إلى مزيد من تركّز القيمة في الأندية والبطولات الكبرى، مع تعزيز التعاون بين الدوريات، وفرض قيود جديدة على جدول المباريات، إلى جانب ظهور صيغ مسابقات مصممة خصيصاً للجماهير الرقمية.

أسواق صاعدة

سلّط التقرير الضوء على تنامي دور الولايات المتحدة والشرق الأوسط وإفريقيا، مشيراً إلى إنفاق الأندية السعودية نحو مليار دولار خلال نافذة انتقالات واحدة، ووجود 19 نادياً من الدوري الأمريكي لكرة القدم (MLS) ضمن قائمة أكثر 50 نادياً قيمة في العالم، فضلاً عن استثمارات تتجاوز 5 مليارات دولار في المغرب استعداداً لاستضافة كأس العالم 2030.

الكرة النسائية

أكد التقرير أن كرة القدم النسائية تحقق حالياً إيرادات سنوية تقارب 800 مليون دولار. كما بلغت القيمة السوقية المجمعة لـ14 نادياً في الدوري الأمريكي للسيدات نحو 2.6 مليار دولار، فيما ارتفع متوسط قيمة هذه الأندية بنحو 180% منذ 2023.

المنصات الرقمية

أشار التقرير إلى أن التطورات التنظيمية، ولا سيما في الولايات المتحدة وأوروبا، المتعلقة بالمنصات الرقمية، أسهمت في توسيع الانتشار العالمي لكرة القدم والوصول إلى جماهير جديدة.

وأضاف أن عوامل جيوسياسية واقتصادية كلية، مثل السعي إلى زيادة التعرض للدولار أو البحث عن بدائل في الدول التي تعاني عملاتها من تقلبات أكبر، عززت جاذبية الاستثمار في القطاع.

مصادر الإيرادات

وفي تقرير آخر بعنوان «ما بعد حقوق البث: قواعد جديدة كلياً للعبة الرياضية»، توقعت شركة BGC أن تظل حقوق البث المصدر الرئيسي لإيرادات كبرى البطولات الرياضية، إلا أن جزءاً متزايداً من القيمة المستقبلية سيأتي من قدرة الدوريات والأندية على بناء علاقات مباشرة مع الجماهير، وتطوير مصادر دخل جديدة مرتبطة بالتجارة، والرعاية، والبيانات، والتجارب التي تقدمها للمشجعين.