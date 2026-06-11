اتحاد النسور أول فريق سعودي للسيدات يدخل قائمة الأندية الممنوعة من التسجيل بسبب 100 ألف ريال

أصبح فريق اتحاد النسور لكرة القدم، أول فريق سعودي للسيدات يدخل قائمة الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" الممنوعة من التسجيل والاستفادة من تقييد لاعبات جديدات خلال فترة الانتقالات الأولى "الصيفية" بسبب 100 ألف ريال، وفقا لما ذكره لـ"الاقتصادية" رئيس النادي عبدالحميد الخطيب.

وتنطلق فترة التسجيل الصيفية للسيدات للموسم الرياضي الجديد يوم الـ 18 يوليو المقبل، فيما تغلق أبوابها في 31 أغسطس المقبل.

وقال الخطيب "القضية لها 7 أشهر لمدرب برتغالي تم فسخ عقده ومن ثم غادر لبلاده قبل التسوية، طالب بـ 150 ألف ريال، وتم تقليص المبلغ لـ 100 ألف ريال، وسيتم سداد المبلغ قريباً".

من جهته، أكد المستشار القانوني سعود الرمان المختص في القضايا الرياضية أن العقوبة ستظل نافذة ومقيدة لحركة النادي في الميركاتو الصيفي الحالي، ولن يتم إلغاؤها إلا في حال إغلاق الملف بشكل نهائي وتثبيت سداد كامل المبالغ والمستحقات لأصحابها، ليقوم "فيفا" بعدها بتحديث المنصة، وإزالة اسم النادي تلقائياً.

وشارك فريق اتحاد النسور في دوري الدرجة الأولى للسيدات (المستوى الثاني) خلال الموسم المنصرم، واحتل المركز السابع (قبل الأخير) في جدول الترتيب العام للدوري، حيث خاض 14 مباراة، وسجل انتصارا واحدا أمام فريق العنقاء بنتيجة 4-3، وتعادل في 3 مباريات، فيما تلقى الخسارة في 10 مباريات، سجلت لاعباته 17 هدفاً، بينما استقبلت شباكهن 61 هدفاً، وحصد 6 نقاط وضمن البقاء في دوري الدرجة الأولى.

ويقع مقر النادي في الخبر بالمنطقة الشرقية، حيث تأسس عام 2016.

ورفع فريق اتحاد النسور عدد الأندية السعودية في قائمة "فيفا" الممنوعة لـ 11 ناديا و14 قضية، حيث تضم أندية: أُحد (3 قضايا منفصلة)، الصفا (قضيتين منفصلتين)، الرياض، الفتح، العدالة، الطائي، النجوم، الكوكب، الوطن، والأنصار، وقال الرمان "اجمالي المبالغ المطبوب سداها لحل قضايا الـ 11 ناديا 10 ملايين ريال، 50% من المبلغ على نادي أحد وحدة".

وأضاف "الرياض عليه التزامات مالية بـ 1.5 مليون ريال، و800 ألف ريال على نادي الصفا، والمبلغ المتبقي موزع على الأندية الـ 8، حيث تندرج هذه العقوبات تحت اللائحة التنظيمية لـ "الفيفا"، حيث تفرض العقوبة نتيجة لشكاوى رسمية مرفوعة ضد النادي بسبب عدم سداد رواتب، أو مكافآت متأخرة، أو مستحقات مالية مرتبطة بعقود سابقة تخص لاعبات، أجهزة فنية (مدربين)، أو وكلاء أعمال".