حقق نادي فلامنجو إيرادات قياسية بلغت 1.56 مليار ريال برازيلي (249 مليون يورو) للأرباع الثلاثة الأولى من 2025، وفقا لإعلان النادي البرازيلي.

يُعد هذا الرقم الأعلى على الإطلاق في تاريخ كرة القدم البرازيلية، ويمثل زيادة بنسبة 27% مقارنة بالأرباع الثلاثة الأولى من عام 2024.

وبحسب النادي البرازيلي، التدفق النقدي الإيجابي (173.9 مليون ريال برازيلي/27.8 مليون يورو) يعود بشكل رئيسي إلى كأس العالم للأندية، وعائدات بيع اللاعبين، ودفع أقساط اللاعبين الجدد.

فلامنجو، خرج من كأس العالم للأندية في الدور الثاني ضد بايرن ميونيخ، حاصدًا جوائز مالية بلغت 152.7 مليون ريال برازيلي (24.4 مليون يورو) وفقًا لوسائل الإعلام البرازيلية.

81.8 مليون يورو إيرادات فلامنجو من بيع اللاعبين

كما باع فلامنجو لاعبيه بمبلغ إجمالي قدره 511 مليون ريال برازيلي (81.8 مليون يورو)، وهو رقم قياسي جديد.

كان جيرسون (158.4 مليون ريال برازيلي/25.3 مليون يورو)، وويسلي (154 مليون ريال برازيلي/24.6 مليون يورو)، وماثيوس جونسالفيس (51 مليون ريال برازيلي/8.2 مليون يورو) أبرز صفقات فلامنجو.

أما من حيث النفقات، فقد أصبح صامويل لينو أغلى لاعب في تاريخ النادي مقابل 195.1 مليون ريال برازيلي (31.2 مليون يورو).

أما خورخي كاراسكال، فقد تم ضمه من دينامو مقابل 107 ملايين ريال برازيلي (17.1 مليون يورو)، بينما كلّف إيمرسون رويال، فلامنجو 78.6 مليون ريال برازيلي (12.6 مليون يورو).

وبلغت تكلفة الانتقالات الثلاثة 31.8 مليون ريال برازيلي (5.1 مليون يورو) كرسوم وسيطة.