وبحسب النادي البرازيلي، التدفق النقدي الإيجابي (173.9 مليون ريال برازيلي/27.8 مليون يورو) يعود بشكل رئيسي إلى كأس العالم للأندية، وعائدات بيع اللاعبين، ودفع أقساط اللاعبين الجدد.
فلامنجو، خرج من كأس العالم للأندية في الدور الثاني ضد بايرن ميونيخ، حاصدًا جوائز مالية بلغت 152.7 مليون ريال برازيلي (24.4 مليون يورو) وفقًا لوسائل الإعلام البرازيلية.
81.8 مليون يورو إيرادات فلامنجو من بيع اللاعبين
كان جيرسون (158.4 مليون ريال برازيلي/25.3 مليون يورو)، وويسلي (154 مليون ريال برازيلي/24.6 مليون يورو)، وماثيوس جونسالفيس (51 مليون ريال برازيلي/8.2 مليون يورو) أبرز صفقات فلامنجو.
أما خورخي كاراسكال، فقد تم ضمه من دينامو مقابل 107 ملايين ريال برازيلي (17.1 مليون يورو)، بينما كلّف إيمرسون رويال، فلامنجو 78.6 مليون ريال برازيلي (12.6 مليون يورو).
وبلغت تكلفة الانتقالات الثلاثة 31.8 مليون ريال برازيلي (5.1 مليون يورو) كرسوم وسيطة.