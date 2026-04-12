إيرادات الأندية العربية من بيع اللاعبين خارجياً تنمو 231% في 2025

قفزت إيرادات أندية كرة القدم العربية من بيع اللاعبين خارجياً في سوق الانتقالات الدولية لعام 2025، بنحو 231% مُقارنةً بعام 2024، لتسجل رقماً قياسياً جديداً.

بحسب تقرير "ميركاتو الشرق 2025"، الذي يحمل الرقم (12) في سلسلة التقارير الرياضية الاقتصادية الصادرة عن "اقتصاد الشرق مع بلومبرغ"، فقد بلغت عوائد الأندية من بيع اللاعبين خارجياً 235.6 مليون دولار في عام 2025، مقابل 71.2 مليون دولار في العام السابق.

مع القفزة الكبيرة في إنفاق الأندية العربية في سوق الانتقالات، كان من المنطقي أن ترتفع الإيرادات كذلك، وإن كانت الأرقام بعيدةً بشكل كبير عن التوازن بين الشراء والبيع.

تكشف بيانات "ميركاتو الشرق 2025" أن ما حققته الأندية العربية من بيع اللاعبين خارجياً في آخر خمس سنوات يُقدَّر بنحو 13% فقط من إجمالي ما دفعته لضم لاعبين من الخارج، حيث بلغت قيمة الإيرادات من البيع نحو 430 مليون دولار، مقابل إنفاق بنحو 3.326 مليار دولار.

ويُعدّ عام 2025 الأفضل في تاريخ الأندية العربية من حيث إيرادات بيع اللاعبين، وهو الأفضل في آخر ثلاث سنوات على مستوى التوازن بين البيع والشراء، حيث بلغت عوائد البيع، قياساً بالإنفاق على الشراء، نحو 20%.

السعودية الأعلى إيراداً

الاستثمارات الضخمة التي تضخها الأندية السعودية في شراء اللاعبين انعكست كذلك على إيرادات البيع، التي نمت في 2025 بنحو 483.7% لتسجل 163 مليون دولار، مُقارنةً بأقل من 28 مليون دولار في العام السابق، لتأتي في الصدارة عربياً بعد أن جمعت أكثر من 69% من مجموع إيرادات الأندية العربية من بيع اللاعبين خارجياً.

تمثل إيرادات الأندية السعودية في 2025 نحو 75% تقريباً من إجمالي عوائد أندية المملكة من بيع اللاعبين خارجياً في آخر خمس سنوات، والذي بلغ 217.6 مليون دولار.

منافسة مشتعلة بين مصر والمغرب

الأندية المصرية تنافس نظيرتها المغربية بقوة على مستوى إيرادات بيع اللاعبين خارجياً، حيث أظهرت الأرقام أن الفارق بين أندية البلدين في آخر خمس سنوات هو 100 ألف دولار فقط لصالح المغرب.

جمعت الأندية المغربية نحو 55.8 مليون دولار خلال الفترة من عام 2021 حتى 2025، فيما بلغت عوائد الأندية المصرية خلال الفترة ذاتها 55.7 مليون دولار.

لم تنفق الأندية المغربية كثيراً في سوق الانتقالات، ومع ذلك جاءت في المركز الثاني عربياً من حيث إيرادات بيع اللاعبين بنحو 18 مليون دولار في 2025، بنمو بلغ 66.4% على أساس سنوي، لتحل في المركز الثاني عربياً، وهو نفس مركزها في قائمة الإيرادات خلال آخر خمس سنوات.

أعلى الدول العربية إيراداً من الانتقالات الدولية - الشرق

وبلغت إيرادات الأندية المصرية من بيع اللاعبين خارجياً في 2025 نحو 17 مليون دولار، بزيادة وصلت إلى 37.8% مُقارنةً بعام 2024، الذي جمعت فيه 12.3 مليون دولار.

التطور في إيرادات بيع اللاعبين وصل كذلك إلى أندية الإمارات، التي حققت قفزةً غير مسبوقة بلغت 4149% على أساس سنوي، بعد أن جمعت 16.5 مليون دولار، مُقارنةً بنحو 390 ألف دولار فقط في العام السابق، وتمثل إيراداتها في 2025 أكثر من 57% مما جمعته خلال آخر خمس سنوات.