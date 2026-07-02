حققت أندية ومنتجعات الجولف التابعة للرئيس الأمريكي دونالد ترمب إيرادات تجاوزت 392 مليون دولار خلال 2025، بزيادة بلغت 12.5% مقارنة بالعام السابق، وفقاً لتحليل مجلة "فوربس".

وبحسب الإفصاح المالي السنوي للرئيس الأمريكي، تضم محفظة ترمب 14 نادياً ومنتجعاً للجولف، التي لا تزال تمثل إحدى الركائز الأساسية لإمبراطوريته العقارية.

دورال يقود النمو

جاء منتجع Trump National Doral Miami في صدارة الأصول من حيث الإيرادات، بعدما سجل أكثر من 120 مليون دولار خلال 2025، بزيادة تقارب 11 مليون دولار عن العام السابق، ليسهم بأكثر من ربع النمو الذي حققته محفظة الجولف. وتقدر فوربس القيمة الصافية للمنتجع بنحو 255 مليون دولار، ليصبح ثاني أعلى أصول ترمب العقارية قيمة بعد مارالاجو.

الإيرادات لا تُبرز الأرباح

وأشارت فوربس إلى أن الإفصاح المالي يقتصر على الإيرادات، ولا يتضمن تكاليف التشغيل أو الأرباح الصافية، فيما جرى تحويل إيرادات النوادي الثلاثة في الجزر البريطانية إلى الدولار باستخدام متوسط أسعار الصرف خلال فترة التقرير.

العملات المشفرة تتصدر

ورغم الأداء القوي لأعمال الجولف، أظهرت إفصاحات الرئيس الأمريكي أن نشاط العملات المشفرة أصبح المصدر الأكبر لدخله خلال 2025، بعدما تجاوزت إيراداته من هذا القطاع 1.4 مليار دولار، في حين ارتفعت إيرادات أعمال الجولف والمنتجعات مجتمعة إلى أكثر من 500 مليون دولار، بحسب تحليل أجرته "رويترز" للإفصاحات المالية.