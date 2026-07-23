أكد رئيس شركة Matchroom Boxing، إيدي هيرن، أن المملكة العربية السعودية باتت الوجهة الأبرز لاستضافة أكبر نزالات الملاكمة في العالم، مشيرًا إلى أن النجاحات التي تحققت خلال السنوات الماضية جعلت من السعودية الموطن العالمي للملاكمة.

موسم الرياض يجمع بين الرياضة والترفيه

وأوضح هيرن خلال مقابلة تلفزيونية مع "قناة الشرق" أن معظم النزالات الكبرى خلال السنوات الأخيرة أُقيمت في الرياض ضمن فعاليات موسم الرياض، الذي وصفه بأنه قدم برنامجًا استثنائيًا يجمع بين الرياضة والترفيه، معربًا عن سعادته بعودة تنظيم الفعاليات إلى جدة من خلال "تقويم جدة"، مؤكدًا أن إقامة هذا الحدث تمثل عودة طال انتظارها، وأنه متحمس لرؤية الجماهير السعودية مجددًا في هذه المدينة.

مستقبل الملاكمة في السعودية يبدو واعدا

وأشار إلى أن مستقبل الملاكمة في السعودية يبدو واعدًا، في ظل الشغف الكبير الذي يبديه معالي المستشار تركي آل الشيخ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه (GEA) رئيس الاتحاد السعودي للملاكمة تجاه هذه الرياضة، لافتًا إلى أن إسهاماته كان لها أثر عالمي في تطوير الملاكمة وتعزيز مكانتها، حتى أصبحت السعودية اليوم من أكثر الدول حضورًا في تنظيم البطولات والأحداث الرياضية الكبرى.

وأضاف أن استمرار استضافة النزالات العالمية يتزامن مع العمل على تطوير المواهب المحلية، مؤكدًا أن السعودية تشهد ارتفاعًا ملحوظًا في أعداد المشاركين في رياضة الملاكمة، إلى جانب بروز جيل جديد من الملاكمين الشباب، وهو ما يعكس نجاح الجهود المبذولة لبناء قاعدة قوية ومستدامة للرياضة.

السعودية من أكثر الوجهات جذبًا للملاكمين

وأوضح هيرن أن السعودية استضافت خلال الفترة الماضية بعضًا من أكبر النزالات في تاريخ الملاكمة، بمشاركة أسماء بارزة مثل أنتوني جوشوا وتايسون فيوري وغيرهما من أبرز الملاكمين في العالم، وهم من أعلى الرياضيين أجرًا في هذه الرياضة، مؤكدًا أن استضافة هذه النزالات جعلت السعودية واحدة من أكثر الوجهات جذبًا للملاكمين، وأصبحت الحلبة التي يتطلع كثير منهم إلى خوض النزالات عليها.