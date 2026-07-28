بلغ إجمالي الرعايات في بطولات الجولف الكبرى مستويات قياسية جديدة وصلت إلى 442 مليون دولار في العام الجاري، وفقا لبيانات شركة أمبير.

وحققت بطولات الجولف الأربع الكبرى، وهي: بطولة الماسترز، وبطولة PGA، وبطولة الولايات المتحدة المفتوحة، وبطولة بريطانيا المفتوحة، عائدات رعاية بلغت 214 مليون دولار في 2026، بزيادة قدرها 28% منذ عام 2022.

تعد العلامات التجارية للخدمات المالية أكبر المنفقين بين كبرى الشركات، حيث ارتفع استثمارها إلى 65 مليون دولار في 2026، مدفوعا بشكل رئيسي بزيادة إنفاق العلامات التجارية المصرفية بنسبة 133% منذ عام 2022.

تعتبر العلامات التجارية خيارا مثاليا لرياضة الجولف فبحسب بيانات شركة أمبير للتحليل، يرجح أن يكون محبو الجولف صانعي القرار الوحيدين في العمل بنسبة 43% أكثر من المستهلك العادي حيث أقامت علامات تجارية في مجالات التكنولوجيا والاتصالات والاستشارات، مثل IBM وAT&T وDeloitte، شراكات طويلة الأمد حول أهداف مشتركة تتمثل في الأداء والتعاون والتميز، وذلك للتواصل مع هذه الشريحة من الجمهور.

وتمثل علامات الدفع نقطة التقاء بين هذين القطاعين حيث تساهم Mastercard وAmerican Express بنحو 18 مليون دولار في اثنتين من كبرى الشركات، مستخدمتين المنصة لتقديم تجارب مميزة لحاملي البطاقات.

أفاد 55% من مشجعي رياضة الجولف بانتمائهم إلى الطبقة الاجتماعية والاقتصادية (أعلى فئة دخل أسري)، مقابل 36% من المستهلكين، ويعني ارتفاع نسبة مشجعي الجولف من ذوي الدخل المرتفع أنهم يفكرون جدياً في شراء سلع باهظة الثمن، حيث تزيد احتمالية تخطيط مشجعي البطولات الأربع الكبرى لشراء ساعة فاخرة خلال العام المقبل بنسبة 63%، وسيارة بنسبة 41%، مقارنة بالمستهلك العادي.

وتتيح قاعدة مستهلكي الجولف للعلامات التجارية الفاخرة، مثل رولكس ومرسيدس بنز ولكزس، فرصة للتسويق لجمهور مستهدف ذي إنفاق أعلى حيث تشير التقديرات إلى أن رولكس وحدها تنفق أكثر من 20 مليون دولار سنويا على البطولات الأربع الكبرى، وأن شركات السيارات تسهم بأكثر من 32 مليون دولار.

يذكر أن العلامات التجارية للخدمات المالية أنفقت 46 مليون دولار في 2022 لترتفع إلى 65 مليون دولار في 2026، السيارات والمركبات (31 - 36)، السلع الاستهلاكية (27- 28)، الاتصالات (9- 17)، التكنولوجيا (12- 16)، المشروبات (10- 13)، الإلكترونيات الاستهلاكية (7- 7)، الصناعات الثقيلة (7- 7)، السفر (2- 6)، وعدد ممن العلامات التجارية الأخرى (14- 14).