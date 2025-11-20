يحتاج المجمع التدريبي الدائم لفريق إنتر ميامي الأمريكي لكرة القدم، استثمارًا بقيمة 50 مليون دولار، وفقا لموقع "سبورتيون".

الأرجنتيني ليونيل ميسي الذي يعد اللاعب الأعلى أجرا في الدوري الأمريكي، ومدد عقده مع إنتر ميامي إلى 2028، يتدرب يوميا على هذا المجمع الذي تبلغ مساحته 4650 مترًا مربعًا.

افتتح في مارس 2020 في فورت لودرديل، فلوريدا، في موقع لوكهارت، ويضم المبنى جميع البنى التحتية اللازمة للتدريب اليومي للاعبين المحترفين: مناطق تدريب، ومناطق إعادة تأهيل، وعديد من غرف تبديل الملابس الإضافية لاستيعاب مختلف الفئات، ويكتمل هذا المرفق بمختبر أداء حديث.

إنتر ميامي سيُغير ملاعبه ولكن ليس مراكز التدريب

يضم المبنى أيضًا المقر الإداري للنادي، بمساحة تزيد عن 930 مترًا مربعًا مخصصة للمكاتب وتطوير الامتيازات.

يضم موقع لوكهارت أيضًا ملعبًا مؤقتًا يتسع لـ 18,000 متفرج، ويستضيف حاليًا مباريات النادي في الدوري الأمريكي لكرة القدم.

تم تطوير أكثر من 12 هكتارًا من المساحات الخضراء لخدمة المجتمع المحلي، بما في ذلك ملاعب كرة قدم للشباب، وحديقة، ومركز مجتمعي.

أكمل فريق التصميم والبناء، بقيادة شركة مانيكا المعمارية، هذا المشروع في 10 أشهر فقط.

في نهاية المطاف، سينقل نادي إنتر ميامي مبارياته في الدوري إلى حديقة ميامي فريدوم بارك المستقبلية، لكن مجمع لوكهارت سيبقى مركز التدريب الدائم لجميع فرق النادي، بما في ذلك أكاديمية الشباب.