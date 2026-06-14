إعصار يجبر لاعبي إنجلترا على الاحتماء داخل الملاجئ

دوت صفارات الإنذار في مدينة كانساس سيتي، التي ​يقيم فيها المنتخب الإنجليزي المشارك في كأس العالم لكرة القدم، للتحذير من وقوع إعصار، وذلك بعد ساعات قليلة من وصول الفريق، إذ دعت هيئة الأرصاد ‌الجوية السكان إلى ‌التوجه للملاجئ ​لتجنب ‌خطر ⁠عاصفة ​رعدية شديدة.

وأكدت ⁠هيئة الأرصاد الجوية أن العاصفة تسبب رياحا تصل سرعتها إلى 129 كيلومترا في الساعة، في حين دوت صفارات الإنذار من الأعاصير ⁠مساء السبت.

وقالت هيئة الأرصاد ‌الجوية ‌محذرة السكان "احتموا في مبنى ​متين، بعيدا عن ‌النوافذ. فقد يكون الحطام ‌المتطاير قاتلا لمن يعلقون دون مأوى".

وأفادت تقارير إعلامية بريطانية أنه تم توجيه اللاعبين للبقاء داخل المباني، ‌كما تم إلغاء مهرجان للجماهير في المدينة ⁠مبكرا لضمان ⁠السلامة.

وكان المنتخب الإنجليزي، الذي تعرض لسرقة معدات التدريب الخاصة به قبل وصوله إلى كانساس سيتي، قد أجرى حصة تدريبية جماعية بعد الظهر قبل صدور تحذيرات الإعصار.

وتستهل إنجلترا مشوارها في المجموعة 12 بمواجهة ​كرواتيا يوم الأربعاء ​المقبل في أرلينجتون.