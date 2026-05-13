إطلاق هوية "خليجي 27" المستوحاة من عمارة جدة التاريخية

أطلق الاتحاد الخليجي لكرة القدم، بالتعاون مع الاتحاد السعودي لكرة القدم واللجنة المحلية المنظمة لكأس آسيا 2027، الهوية الرسمية لبطولة كأس الخليج العربي الـ27، المقرر إقامتها في مدينة جدة خلال الفترة من 23 سبتمبر وحتى 6 أكتوبر 2026، حيث تأتي هذه الخطوة في إطار التحضيرات المستمرة لاستضافة المدينة للمنافسات الخليجية للمرة الأولى في تاريخها.

جدة البلد

الشعار مستوحى من "الرواشين" المعمارية التاريخية التي تتميز بها منطقة "جدة البلد"، وجرى تصميمها لتجسد شكل كأس البطولة، تدمج بين الهوية الرسمية للسعودية، والألوان الحيوية لمدينة جدة، إضافة إلى درجات اللون الفيروزي المستلهمة من شواطئ الخليج العربي للدلالة على الترابط الجغرافي والبحري.

الشغف الجماهيري

أكد الاتحاد الخليجي أن الهوية تظهر الشغف الجماهيري، والروابط الأخوية، والتاريخ الرياضي والاجتماعي الممتد بين شعوب المنطقة، بالتزامن مع التطور المتسارع لكرة القدم الخليجية.

وقال جاسم الرميحي الأمين العام لاتحاد كأس الخليج العربي "إن الشعار جاء أنيقاً ويحمل مضامين عميقة تجسد الرمزية الخليجية على أرض السعودية، التصميم يحتفي بالإرث الهائل للبطولة والتنوع الثقافي للمنطقة"، مشيراً إلى الأهمية الجماهيرية والتسويقية الكبيرة التي تحظى بها هذه النسخة.