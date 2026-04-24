إطار تنظيمي من "فيفا" لنقل الدوريات المحلية خارجيا

ينوي الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" وضع إطار تنظيمي جديد يسمح بإقامة مباريات من الدوريات المحلية خارج بلدانها الأصلية، في خطوة تهدف إلى الاستجابة لضغوط الأندية والروابط الساعية للتوسع عالميا، مع فرض قيود مشددة لضمان التوازن الرياضي، وفقا لصحيفة "لوباريزيان" الفرنسية.

وأوضحت الصحيفة أن المقترح الجديد يرتكز على تحديد سقف زمني وعددي لهذه اللقاءات، حيث لن يسمح للدوري الواحد بنقل أكثر من مباراة واحدة فقط في الموسم إلى الخارج، وحظر على أي دولة استضافة أكثر من 5 مباريات دوري أجنبية سنويا، وذلك لحماية الدوريات المحلية في الدول المضيفة، وتجنب احتكار الأسواق المربحة مثل السوق الأمريكية من قبل الأندية الأوروبية الكبرى.

وأضافت "الخطوة ستخضع لبروتوكول موافقات معقد، يشمل موافقة الاتحادات الوطنية للأندية المعنية، والاتحادات القارية، واتحاد الدولة المضيفة، وصولا إلى الفيفا الذي سيحتفظ بحق النقض الفيتو ضد أي طلب لا يستوفي الشروط".

وتأتي هذه التحركات بعد محاولات سابقة لم تكلل بالنجاح، أبرزها مساعي رابطة الدوري الإسباني لنقل مباراة برشلونة وفياريال إلى مدينة ميامي الأمريكية، وخطط الدوري الإيطالي لإقامة مباراة ميلان وكومو في أستراليا، وهي المبادرات التي واجهت حينها معارضة جماهيرية واسعة وتحديات قانونية.

يذكر أن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم كان قد أبدى موافقة "مشروطة" على مثل هذه التوجهات، محيلا الأمر إلى الـ"لفيفا" لوضع القواعد النهائية التي تضمن عدم الإضرار بهيكل المنافسات المحلية وقواعد العدالة الرياضية.