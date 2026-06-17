إرث قطر على كتف مبابي .. ما سر الشارة المميزة في مونديال 2026؟

لفت كيليان مبابي الأنظار خلال مباراة فرنسا والسنغال في افتتاح مشوار "الديوك" بكأس العالم 2026، ليس فقط بتسجيله هدفين في الفوز 3-1، بل أيضاً برقعة تذكارية ظهرت على كتفه الأيمن، وفقا لموقع "سبورتون".

وتُخلّد الشارة تتويج المهاجم الفرنسي الذي تبلغ قيمته السوقية 180 مليون يورو، وفقا لترانسفير ماركت، بجائزة هداف كأس العالم 2022 في قطر، بعدما أنهى البطولة برصيد ثمانية أهداف. ويتيح الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" للفائزين بالجوائز الفردية في النسخة السابقة ارتداء رقع تذكارية خاصة خلال البطولة التالية.

ولا يقتصر الأمر على مبابي، إذ يرتدي ليونيل ميسي شارة تحمل عبارة "إرث" تقديراً لإنجازاته التاريخية في كأس العالم، كما يظهر بها أيضاً كريستيانو رونالدو وغييرمو أوتشوا.

في المقابل، يحمل الحارس الأرجنتيني إيميليانو مارتينيز رقعة خاصة تخليداً لفوزه بجائزة أفضل حارس في مونديال قطر 2022.

وتأتي هذه المبادرة ضمن مساعي "فيفا" للاحتفاء بإنجازات النجوم الذين تركوا بصمتهم في النسخة السابقة من البطولة، ومنح الجماهير فرصة للتعرف إلى أبرز المتوجين بالجوائز الفردية على أرض الملعب.