التراخيص تحسم مصير الأندية السعودية.. وغرامات تصل إلى 800 ألف ريال

تكشف لجنة تراخيص الأندية في رابطة الدوري السعودي للمحترفين بعد غد الجمعة عن هوية الأندية التي حصلت على رخصة المشاركة في مسابقات الاتحاد الآسيوي ومسابقة الدوري للموسم المقبل، حيث سيتم إبلاغ الأندية بالقرارات كتابياً في اليوم نفسه.

ورفعت إدارة تراخيص الأندية، اليوم الأربعاء، تقريرها النهائي والرسمي إلى لجنة التراخيص، وذلك بعد إتمام عمليات التقييم والمراجعة الشاملة لملفات الأندية الرياضية كافة عبر النظام الإلكتروني الآسيوي "كلاس"، حيث يأتي هذا الإجراء التزاماً بالجدول الزمني المعتمد للائحة المحلية لتراخيص الأندية الصادرة للموسم الرياضي المقبل.

وستُعلن اللائحة الرسمية للأندية التي منحت الرخصة أو التي تم رفض طلباتها، وفي حال الرفض أو سحب الرخصة، يحق للأندية المتضررة أو لمدير إدارة التراخيص التقدم بطلب استئناف رسمي أمام لجنة استئناف تراخيص الأندية، حيث تعقد لجنة تراخيص الأندية اجتماعاً حاسماً بعد غدٍ لإصدار القرارات النهائية.

وتتضمن اللائحة عقوبات مالية وإدارية صارمة ومتدرجة تُوقعها لجنة التراخيص في حال عدم استيفاء المعايير الإلزامية، أولاً معايير الدرجة (A): تُفرض غرامة مالية قدرها 400 ألف ريال لكل معيار غير مستوفٍ للمرة الأولى، وفي حال التكرار للمرة الثانية على التوالي ترتفع الغرامة إلى 800 ألف ريال، أما الفشل للمرة الثالثة على التوالي فيؤدي مباشرة إلى هبوط النادي إلى درجة أدنى.

معايير الدرجة (B): تُفرض غرامة مالية قدرها 200 ألف ريال لكل معيار غير مستوفٍ للمرة الأول، وترتفع إلى 400 ألف ريال في حال التكرار للمرة الثانية أو أكثر على التوالي.

كما يجوز فرض غرامة لا تزيد على 50 ريالا في حال عدم تحديث البيانات أو التأخر في تقديم المستندات المطلوبة في المواعيد المحددة، وتملك اللجان صلاحية إيقاع عقوبات إضافية مثل الإنذار، ومنع تسجيل اللاعبين، وخصم النقاط، والحرمان من استخدام الإستاد، أو سحب الرخصة بالكامل .

ويمثل الحصول على رخصة الأندية بوابة رئيسية لتحقيق عوائد ومكتسبات جوهرية للنادي، أبرزها المشاركة في مسابقات الاتحاد الآسيوي الكبرى، ومسابقة الدوري السعودي للمحترفين، وضمان التدفقات المالية وعوائد النقل التلفزيوني للمسابقات، وتطوير قاعدة تسويقية قوية لجذب الرعاة والشركاء التجاريين وزيادة مبيعات بضائع النادي والتذاكر، وتعزيز القدرة المالية والشفافية الإدارية للنادي، وحماية حقوق الدائنين واللاعبين والموظفين إضافة إلى تطوير بنية تحتية آمنة ومجهزة بالكامل وفق أعلى المعايير الدولية للإستادات ومرافق التدريب.