الاقتصادية - الموقع الرسمي لأخبار الاقتصاد والأسواق | الاقتصادية

الاثنين, 2 فبراير 2026 | 14 شَعْبَان 1447
Logo
شركة الاتحاد التعاوني للتأمين8.18
(1.87%) 0.15
مجموعة تداول السعودية القابضة163.1
(2.45%) 3.90
الشركة التعاونية للتأمين138.7
(1.61%) 2.20
شركة الخدمات التجارية العربية120.4
(0.92%) 1.10
شركة دراية المالية5.22
(2.15%) 0.11
شركة اليمامة للحديد والصلب38.16
(-0.88%) -0.34
البنك العربي الوطني22.4
(0.00%) 0.00
شركة موبي الصناعية11.39
(2.15%) 0.24
شركة البنى التحتية المستدامة القابضة28.66
(1.99%) 0.56
شركة إتحاد مصانع الأسلاك19.8
(0.46%) 0.09
بنك البلاد26.38
(1.23%) 0.32
شركة أملاك العالمية للتمويل11.3
(0.80%) 0.09
شركة المنجم للأغذية54.55
(0.74%) 0.40
صندوق البلاد للأسهم الصينية11.86
(-2.15%) -0.26
الشركة السعودية للصناعات الأساسية55.05
(-0.90%) -0.50
شركة سابك للمغذيات الزراعية123.1
(0.74%) 0.90
شركة الحمادي القابضة27.26
(0.00%) 0.00
شركة الوطنية للتأمين13.86
(1.24%) 0.17
أرامكو السعودية25.38
(0.79%) 0.20
شركة الأميانت العربية السعودية15.51
(0.71%) 0.11
البنك الأهلي السعودي44.3
(0.23%) 0.10
شركة ينبع الوطنية للبتروكيماويات26.7
(0.68%) 0.18
الرياضة

"أنتا" الصينية تستحوذ على 29% من أسهم "بوما" مقابل 1.79 مليار دولار

الفرنسية»
الفرنسية» من بكين
الثلاثاء 27 يناير 2026 19:55 |2 دقائق قراءة
تابع آخر الأخبار على واتساب
"أنتا" الصينية تستحوذ على 29% من أسهم "بوما" مقابل 1.79 مليار دولار"أنتا سبورتس" تقترب من الاستحواذ على 29% من أسهم "بوما".

ستصبح شركة أنتا سبورتس الصينية المساهم الرئيس في شركة المعدات الرياضية الألمانية بوما، بعد شرائها حصة عائلة بينو مقابل 1.79 مليار دولار، وفقا لبيان صادر في بورصة هونج كونج اليوم الثلاثاء.

وفي إطار سعيها إلى توسيع حضورها في الأسواق الدولية، ستستحوذ أنتا سبورتس على نحو 29% من أسهم في بوما كانت مملوكة حتى الآن للشركة القابضة التابعة لعائلة الملياردير الفرنسي فرانسوا بينو مالك مجموعة كيرينغ (غوتشي، سان لوران) والتي كانت المساهم الرئيسي في الشركة الألمانية.

43 مليون سهم

وبموجب الاتفاق، ستشتري أنتا أكثر من 43 مليون سهم من أسهم بوما من شركة أرتيميس القابضة لعائلة بينو، بسعر 41.59 دولارا للسهم الواحد.

ويمثل هذا السعر زيادة قدرها 62% مقارنة بسعر الإغلاق الأخير لسهم بوما الاثنين، ويُقدّر قيمة الصفقة بـ1.79 مليار دولار.

عائلة بينو تدرس بيع حصتها في "بوما" بعد تراجع قيمتها للنصف

تواصلت عائلة بينو مع مشترين محتملين لشركة "بوما" (Puma) بعدما فقدت...

Tue, 26 2025

وبحسب أنتا، فإن هذه الحصة الجديدة من شأنها أن "تعزز حضور الشركة وشهرة علامتها التجارية في سوق السلع الرياضية العالمي، ما يقوي قدرتها التنافسية الدولية الشاملة"، كما جاء في البيان.

وارتفع سهم بوما بنسبة 8.55% ووصل إلى 27.84 دولارا، قرابة الساعة 9:45 بتوقيت جرينتش في فرانكفورت.

أكبر المصانع

وفي بورصة هونج كونج، أنهى سهم أنتا سبورتس تداولات الثلاثاء مرتفعا 2.03% عند 77.90 دولارا هونج كونجيا.

ورغم أن البيان يشير إلى أن أنتا لا تنوي إطلاق عرض استحواذ عام على بوما، فإن الشركة الصينية "ستقيّم بعناية إمكانية تعميق الشراكة بين الطرفين في المستقبل".

ومن المتوقع إتمام العملية بحلول نهاية عام 2026.

no image

حظوظ "نايكي" أقوى من "أديداس" للفوز بصفقة كأس العالم

 أندريا فيلستيد المنافسة ستكون داخل الملعب وخارجه للفوز...

Tue, 06 2026

وتقع أنتا سبورتس التي تأسست عام 1991، في مقاطعة فوجيان جنوب شرق الصين، وهي من أكبر مصنّعي الملابس الرياضية في العالم.

وتُعد الشركة الأم لعدد من العلامات التجارية العالمية عبر شركتها التابعة أمير سبورتس، من بينها ويلسون وأركتيريكس وسالومون.

تراجع المبيعات

وأنهت أنتا استحواذها على الشركة الفنلندية أمير عام 2019 على رأس كونسورتيوم، بقيمة تقارب 5.2 مليار دولار.

أما بوما، فتواجه ضعفا في الطلب منذ أشهر عدة، وتراجعت مبيعاتها بأكثر من 15% في الربع الثالث من عام 2025.

شركة "بوما" للملابس الرياضية تعتزم شطب 900 وظيفة إدارية بعد انخفاض المبيعات 8.5%

من المقرر أن تشطب شركة بوما الألمانية للملابس الرياضية نحو 900...

Thu, 30 2025

ومن المنتظر صدور النتائج المالية لبوما عن كامل عام 2025 في 26 فبراير.  

للإشتراك في النشرة
تعرف على أحدث الأخبار والتحليلات من الاقتصادية