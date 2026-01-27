"أنتا" الصينية تستحوذ على 29% من أسهم "بوما" مقابل 1.79 مليار دولار

ستصبح شركة أنتا سبورتس الصينية المساهم الرئيس في شركة المعدات الرياضية الألمانية بوما، بعد شرائها حصة عائلة بينو مقابل 1.79 مليار دولار، وفقا لبيان صادر في بورصة هونج كونج اليوم الثلاثاء.

وفي إطار سعيها إلى توسيع حضورها في الأسواق الدولية، ستستحوذ أنتا سبورتس على نحو 29% من أسهم في بوما كانت مملوكة حتى الآن للشركة القابضة التابعة لعائلة الملياردير الفرنسي فرانسوا بينو مالك مجموعة كيرينغ (غوتشي، سان لوران) والتي كانت المساهم الرئيسي في الشركة الألمانية.

43 مليون سهم

وبموجب الاتفاق، ستشتري أنتا أكثر من 43 مليون سهم من أسهم بوما من شركة أرتيميس القابضة لعائلة بينو، بسعر 41.59 دولارا للسهم الواحد.

ويمثل هذا السعر زيادة قدرها 62% مقارنة بسعر الإغلاق الأخير لسهم بوما الاثنين، ويُقدّر قيمة الصفقة بـ1.79 مليار دولار.

وبحسب أنتا، فإن هذه الحصة الجديدة من شأنها أن "تعزز حضور الشركة وشهرة علامتها التجارية في سوق السلع الرياضية العالمي، ما يقوي قدرتها التنافسية الدولية الشاملة"، كما جاء في البيان.

وارتفع سهم بوما بنسبة 8.55% ووصل إلى 27.84 دولارا، قرابة الساعة 9:45 بتوقيت جرينتش في فرانكفورت.

أكبر المصانع

وفي بورصة هونج كونج، أنهى سهم أنتا سبورتس تداولات الثلاثاء مرتفعا 2.03% عند 77.90 دولارا هونج كونجيا.

ورغم أن البيان يشير إلى أن أنتا لا تنوي إطلاق عرض استحواذ عام على بوما، فإن الشركة الصينية "ستقيّم بعناية إمكانية تعميق الشراكة بين الطرفين في المستقبل".

ومن المتوقع إتمام العملية بحلول نهاية عام 2026.

وتقع أنتا سبورتس التي تأسست عام 1991، في مقاطعة فوجيان جنوب شرق الصين، وهي من أكبر مصنّعي الملابس الرياضية في العالم.

وتُعد الشركة الأم لعدد من العلامات التجارية العالمية عبر شركتها التابعة أمير سبورتس، من بينها ويلسون وأركتيريكس وسالومون.

تراجع المبيعات

وأنهت أنتا استحواذها على الشركة الفنلندية أمير عام 2019 على رأس كونسورتيوم، بقيمة تقارب 5.2 مليار دولار.

أما بوما، فتواجه ضعفا في الطلب منذ أشهر عدة، وتراجعت مبيعاتها بأكثر من 15% في الربع الثالث من عام 2025.

ومن المنتظر صدور النتائج المالية لبوما عن كامل عام 2025 في 26 فبراير.