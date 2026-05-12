أمير عسير يرعى احتفال صعود نادي أبها إلى الدوري السعودي للمحترفين

رعى الأمير تركي بن طلال أمير عسير رئيس هيئة تطوير المنطقة مساء أمس الاثنين، احتفال "قمم تصعد"، بمناسبة صعود نادي أبها إلى الدوري السعودي للمحترفين، وتتويجه بطلا لدوري الدرجة الأولى للموسم الرياضي 2025 - 2026، وذلك في مقر النادي.

رئيس مجلس إدارة النادي سعد الأحمري، أعرب عن شكره وتقديره لأمير عسير على دعمه واهتمامه المستمر بالرياضة والأندية في المنطقة، مؤكدا أن هذا الدعم كان دافعا لتحقيق الإنجاز والعودة إلى الدوري السعودي للمحترفين، الذي يعد إنجازا رياضيا يعكس حجم العمل والتكامل بين الإدارة والجهازين الفني والإداري واللاعبين.

الحفل شهد عددا من الفقرات والعروض المرئية التي استعرضت مسيرة الفريق خلال الموسم الرياضي، وما حققه من نتائج مميزة أسهمت في عودته إلى دوري المحترفين، بجانب تكريم اللاعبين والجهازين الفني والإداري.