رفضت السلطات الأمريكية منح النجم الدولي الإسباني السابق، خوان كابديفيلا، تصريح السفر الإلكتروني (ESTA) لدخول أراضيها، لتَحرمه بشكل قطعي من السفر إلى نيويورك لمؤازرة منتخب بلاده في نهائي كأس العالم 2026 أمام الأرجنتين، والمقرر إقامته غداً الأحد 19 يوليو على ملعب "متلايف ستاديوم"، وفقاً لوسائل إعلام إسبانية.

وجاء هذا القرار الصادم بسبب مشاركة مدافع "لا روخا" وبطل العالم في مونديال 2010، في مباراة خيرية ودية عام 2016 في العاصمة الإيرانية طهران، ضمن فريق "أساطير الدوري الإسباني"، وفعّل هذا الحضور القديم بنداً صارماً في قانون الهجرة الأمريكي يحظر منح تصاريح السفر التلقائية لكل من زار إيران بعد مارس 2011.

وكشف كابديفيلا في تصريحات لبرنامج "إل بارتيدازو دي كوبي" الإذاعي الإسباني، أن النظام الإلكتروني الأمريكي رفض طلبه فوراً، مؤكداً أن الأنظمة الحدودية للولايات المتحدة لا تصنف الرحلة كحدث رياضي بل كزيارة لأرض محظورة.

وأطلق مدافع لاروخا السابق نداءً عاجلاً عبر حسابه في منصة "X"، وجّهه مباشرة إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترمب والسلطات الإسبانية للتدخل الاستثنائي، إلا أن مرونة القوانين الأمريكية في هذا الشأن منعدمة تماماً.

ويتطلب إلغاء هذا الرفض تقديم طلب للحصول على تأشيرة سياحية تقليدية (B1/B2) من السفارة الأمريكية عبر مقابلة شخصية تستغرق أسابيع، ومع تزامن الأزمة مع عطلة نهاية الأسبوع وقرب المباراة، باتت فرصة سفره مستحيلة.

وكان كابديفيلا يخطط للسفر برفقة أطفاله بدعوة رسمية من الاتحاد الإسباني لكرة القدم للاحتفال مع زملائه من الجيل الذهبي لعام 2010، إلا أن التدقيق الأمني الأمريكي الصارم حال دون تحقيق رغبة عائلته.