أكبر تحديث لقوانين كرة القدم.. بطاقات حمراء جديدة وعدّ تنازلي لإهدار الوقت

تستعد بطولة كأس العالم 2026 لتكون أول بطولة كبرى تُطبق فيها حزمة من التعديلات الجوهرية التي أقرها الاتحاد الدولي "فيفا"، في خطوة تستهدف مكافحة التمييز، والحد من إضاعة الوقت، وتسريع وتيرة المباريات، إلى جانب تحسين تجربة اللاعبين والجماهير داخل الملاعب.

وتشمل التعديلات الجديدة مجموعة من الإجراءات الانضباطية والتنظيمية التي قد تغير من أسلوب إدارة المباريات، وتمنح الحكام صلاحيات أوسع للتعامل مع السلوكيات غير الرياضية والتأخير المتعمد.

قد يهمك: 346 استئنافا ضد قرارات "فيفا" عبر "كأس" .. 6.1% الزيادة في عام

من أبرز التعديلات الجديدة إمكانية إشهار البطاقة الحمراء لأي لاعب يُشاهد وهو يغطي فمه أثناء مشادة مع أحد المنافسين، في إطار جهود تعزيز الشفافية ومنع السلوكيات غير المقبولة داخل الملعب.

كما سيواجه اللاعبون خطر الطرد المباشر إذا غادروا أرضية الملعب احتجاجًا على قرارات التحكيم، فيما تمتد العقوبات لتشمل مسؤولي الفرق الذين يحرضون أو يشجعون اللاعبين على مغادرة الملعب اعتراضًا على قرارات الحكم.

عدّ تنازلي لمواجهة إضاعة الوقت

اعتمد الاتحاد الدولي آلية جديدة للحد من إهدار الوقت خلال المباريات، حيث سيبدأ الحكم عدًّا تنازليًا مرئيًا لمدة 5 ثوانٍ عند تنفيذ ركلات المرمى إذا اشتبه بوجود تأخير متعمد.

وفي حال عدم إعادة الكرة إلى اللعب قبل انتهاء العد التنازلي، تُحتسب ركلة ركنية لمصلحة الفريق المنافس.

وينطبق الإجراء ذاته على رميات التماس، إذ يمكن للحكم منح الرمية للفريق المنافس إذا تأخر اللاعب في تنفيذها بعد انتهاء المهلة المحددة.

وشهدت السنوات الأخيرة إدخال عدد من التعديلات البارزة، من بينها اعتماد تقنية حكم الفيديو المساعد (VAR)، وتعديل قانون لمسة اليد، وإضافة الوقت بدل الضائع بصورة أكثر دقة خلال كأس العالم 2022.

ضوابط أكثر صرامة لعمليات التبديل والإصابات

وتشمل التعديلات الجديدة تشديد الإجراءات المتعلقة بالتبديلات، إذ يتعين على اللاعب المستبدل مغادرة أرض الملعب خلال 10 ثوانٍ فقط.

وفي حال تجاوز هذه المدة، فلن يُسمح للاعب البديل بالدخول مباشرة، بل سيؤجل دخوله إلى أول توقف للعب بعد مرور دقيقة من استئناف المباراة.

كما تنص القواعد الجديدة على أن أي لاعب يخضع لفحص طبي داخل أرض الملعب أو يتسبب في إيقاف اللعب بسبب الإصابة، يجب أن يغادر الملعب ويبقى خارجه لمدة دقيقة كاملة بعد استئناف المباراة.

اقرأ أيضا: "فيفا" : السعودية وأمريكا قد ترفع الأثر الاقتصادي العالمي لكرة القدم إلى نصف تريليون دولار

توسيع صلاحيات تقنية الفيديو

على صعيد التحكيم، ستشهد تقنية حكم الفيديو المساعد (VAR) توسيعًا لنطاق المراجعات المسموح بها، إذ ستتمكن من مراجعة حالات البطاقات الحمراء الناتجة عن إنذار ثانٍ إذا ثبت وجود خطأ واضح وصريح في القرار.

وتأتي التعديلات الجديدة المقرر تطبيقها في مونديال 2026 ضمن مساعي الهيئات الكروية الدولية لزيادة زمن اللعب الفعلي، والحد من السلوكيات غير الرياضية، وتحسين تجربة المشجعين واللاعبين على حد سواء.

كما ستشمل المراجعة الركلات الركنية المحتسبة بشكل خاطئ بصورة واضحة، بشرط إجراء المراجعة فورًا ومن دون تعطيل استئناف اللعب.

وتمتد الصلاحيات الجديدة أيضًا إلى مراجعة المخالفات الواضحة التي يرتكبها الفريق المهاجم قبل تنفيذ الركلات الحرة أو الركنيات، عندما يكون لهذه المخالفات تأثير مباشر في احتساب هدف أو ركلة جزاء أو قرار انضباطي.

مونديال 2026 .. مليارات "فيفا" تثير جدلاً حول توزيع ثروة كرة القدم

أول اختبار عالمي في كأس العالم 2026

تمثل بطولة كأس العالم 2026 أول اختبار فعلي لهذه التعديلات على أعلى مستوى كروي، وسط توقعات بأن تسهم في تعزيز العدالة التحكيمية وتقليل فترات التوقف، بما يظهر على جودة المباريات وسلاسة المنافسات خلال النسخة الكبرى في تاريخ المونديال بمشاركة 48 منتخبًا.

ويواصل اتحاد كرة القدم "فيفا"، الجهة المسؤولة عن وضع وتعديل قوانين كرة القدم، مراجعة اللوائح بشكل دوري لمواكبة التطورات التي تشهدها اللعبة، خصوصًا في ظل تزايد الاعتماد على التكنولوجيا وتصاعد المطالب بتقليل إهدار الوقت وتعزيز العدالة التحكيمية داخل الملاعب.



