مع تبقي نحو شهر على إغلاق نافذة الانتقالات في الدوريات الأوروبية الكبرى، لا يزال هناك 10 لاعبين بدون نادٍ، بعضهم فاز بألقاب أوروبية، أو كانوا من أبرز نجوم أندية القارة.

وفقًا لآخر تحديث من موقع Transfermarkt صدر اليوم الاثنين، هؤلاء اللاعبون هم الأعلى قيمة سوقية بين اللاعبين الأحرار، حيث بلغت إجمالي صفقاتهم نحو 238 مليون دولار.

فلاهوفيتش وصلاح على رأس اللاعبين الأحرار

على رأس القائمة دوشان فلاهوفيتش (35 مليون يورو) المهاجم الصربي حيث يعد أغلى لاعب حرّ في السوق بعد انتهاء عقده مع يوفنتوس، النادي الذي انضم إليه في فترة الانتقالات الشتوية لعام 2022 قادمًا من فيورنتينا مقابل 85 مليون يورو.

يواجه المهاجم، (26 عامًا)، لحظةً حاسمةً في مسيرته لاختيار وجهته المقبلة، مع الحفاظ على قيمة سوقية تبلغ 35 مليون يورو. ففي الموسم الماضي، سجّل 10 أهداف في 23 مباراة، بعد غيابه عن الملاعب لـ4 أشهر بسبب إصابة في العضلة الضامة.

محمد صلاح (22 مليون) أنهى النجم المصري حقبة تاريخية في ليفربول، حيث أصبح أحد أعظم أساطير النادي بعد فوزه بجميع الألقاب الممكنة وتجاوزه حاجز 250 هدفًا بقميص الريدز. بعد 9 مواسم في أنفيلد، قرر "الفرعون" عدم تجديد عقده، ولا يزال ينتظر ناديه الجديد. في الـ34 من عمره، لا يزال يتمتع بقيمة سوقية عالية رغم انخفاض ملحوظ في أرقامه التهديفية. يأتي المهاجم بعد موسمه الأقل تسجيلًا للأهداف في إنجلترا، لكنه لن يفتقر إلى العروض لبدء مغامرة جديدة. قد تكون وجهته القادمة بشكتاش.

جادون سانشو (18 مليون) أحد اللاعبين الذين يجسدون أفضل مثال على التوقعات غير المحققة بعد تألقه في ألمانيا مع بوروسيا دورتموند، دفع مانشستر يونايتد 85 مليونًا في صيف 2021 ليجعله أحد أغلى الصفقات في تاريخ النادي بعد سنوات قليلة عانى فيها من عدم الاستقرار والخلافات مع العديد من المدربين، قرر العودة إلى بوروسيا، حيث شارك في نهائي دوري أبطال أوروبا. بدأ أنه قد استعاد مسيرته الكروية، لكن فترات إعارته إلى تشيلسي وأستون فيلا أكدت ركود مسيرة كانت واعدة أكثر مما حققته في نهاية المطاف.

بامبا دينغ (15 مليون) انتهى عقد المهاجم السنغالي مع لوريان بعد تسجيله 15 هدفًا في جميع المسابقاتلاعب دولي كامل ومشارك في كأس العالم مع السنغال، لكن خبرته تقتصر على الدوري الفرنسي. ارتبط اسمه بالفعل بالعديد من الفرق الإسبانية مثل: إشبيلية وريال بيتيس، لكن يبدو أن مسيرته ستستمر خارج أوروبا.

جوليان براندت (15 مليون) بعد 13 عامًا في الدوري الألماني الممتاز، منها 7 مواسم مع بوروسيا دورتموند، يُعدّ أحد الخيارات لتعزيز خط وسط العديد من الفرق. انضمّ إلى المنتخب الألماني مقابل 25 مليونًا في 2019، وهو لاعب دولي ومشارك أساسي في مباريات "المانشافت"، على الرغم من عدم استدعائه للبطولتين الكبيرتين الأخيرتين. في الموسم الماضي، سجّل 11 هدفًا وقدّم 4 تمريرات حاسمة في 41 مباراة.

ديوغو ليتي (12 مليون) مدافعٌ تدرّج في بورتو، وتطور كلاعب كرة قدم في الدوري الألماني خلال المواسم الأربعة الماضية مع يونيون برلين. ارتبط اسم اللاعب البرتغالي بالانتقال إلى ريال سوسيداد، لكن يبدو أن مساريهما لن يلتقيا. لاعب دولي سابق في فئات الشباب، وهو مدافع مطلوب بشدة لقدرته على بناء الهجمات من الخلف.

فرانك كيسي (12 مليون) يغادر لاعب الوسط الإيفواري بعد تتويجه بلقب دوري أبطال آسيا لعامين متتاليين (2024 و2025). يغادر اللاعب، الذي سبق له اللعب مع ميلان وبرشلونة، السعودية بعد موسمه الأفضل تهديفياً في الشرق الأوسط (12 هدفاً)، وقد يكون من الصفقات الرابحة في السوق. يبلغ من العمر 29 عاماً فقط، ولا يزال أمامه مستقبلٌ واعد.

فابينيو (12 مليون) لاعب وسط آخر من الدوري السعودي (32 عاما) يغادر لاعب ليفربول السابق نادي الاتحاد بعد 3 مواسم، أحد أبرز لاعبي خط الوسط الدفاعي من حيث الخبرة بين اللاعبين الأحرار. استدعاه أنشيلوتي للمشاركة في كأس العالم، ورغم قلة دقائق لعبه، إلا أنه قد يكون خيارًا جذابًا لعديد من الأندية الأوروبية. وقد يعود إلى موطنه البرازيل.

جون ستونز (12 مليون) لا يمكن فهم نجاح غوارديولا في تحقيق الثلاثية التاريخية عام 2023 دون وجود هذا المدافع الإنجليزي. ورغم أنه لعب في مركز خط الوسط في ذلك الموسم، إلا أن 10 مواسم قضاها في هذا المركز ساهمت في جعله لاعبًا أساسيًا في الفريق.فبعد موسمين صعبين، أدى تألقه في كأس العالم إلى اهتمام العديد من الأندية به، من بينها تشيلسي بقيادة تشابي ألونسو.

ليون غوريتزكا (12 مليون) المزيد في ماركا زوجة ليونيل سكالوني الإسبانية تواجه خيارًا صعبًا في نهائي كأس العالم | غافي بعد تعرضه للضرب من لياندرو باريديس، لاعب بايرن السابق أصبح لاعبًا حرًا مرة أخرى، وهو وضع يعرفه جيدًا في 2018، انضم إلى الفريق البافاري في صفقة انتقال حر من شالكه، وكان أحد العناصر الأساسية في تحقيق الفريق "السداسية" تحت قيادة فليك في 2020. وقد أبدى العديد من عمالقة أوروبا، مثل يوفنتوس، اهتمامًا به. قائمة مليئة بالنجوم، لكنها لا تزال تخفي العديد من الفرص للأندية.

تقول صحيفة ماركا الإسبانية أنه لا يزال لاعبون بارزون مثل كارفاخال، سيبايوس، بيليغريني، محرز، غيريرو، بروزوفيتش، زينتشينكو، وبيسوما بلا فريق، ما يدل على وفرة المواهب المتاحة مجاناً ومع تبقي عدة أسابيع على انتهاء فترة الانتقالات، تشير كل الدلائل إلى أن العديد من هؤلاء اللاعبين سيصبحون محط أنظار الجميع قبل إغلاق نافذة الانتقالات.