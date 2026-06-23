أسعار "ساخنة" للطعام في كأس العالم .. 75 دولارا لطبق بطاطا مقلية

أثارت أسعار المأكولات والمشروبات في ملاعب كأس العالم في أمريكا الشمالية موجة واسعة من الانتقادات بين المشجعين القادمين من مختلف أنحاء العالم، بعدما تحولت بعض الوجبات المعروضة إلى حديث الجماهير على منصات التواصل الاجتماعي بسبب أسعارها المرتفعة.

ومن بين أكثر الأمثلة إثارة للجدل، طبق بطاطا مقلية مغطاة بالكافيار يباع في ملعب ميامي مقابل 75 دولارا، في حين يصل سعر إمبانادا ضخمة تزن نحو 2.2 كيلوجرام إلى 40 دولارا، بحسب وكالة "أسوشيتد برس".

كما تتضمن القوائم أطعمة متنوعة بأسعار متفاوتة، من بينها تاكو ريب آي في مدينة غوادالاخارا المكسيكية مقابل 8 دولارات، ووجبة "توينكي تشيز برغر" في لوس أنجلوس بسعر 22 دولارا.

ولا تقتصر الشكاوى على أسعار الطعام فقط، إذ شكلت أسعار المشروبات، محورا رئيسيا لانتقادات المشجعين الدوليين.

ولفت التنوع الكبير في قوائم الطعام انتباه المشجعين، ففي فانكوفر، تقدم أطباق محلية شهيرة مثل "البوتين" الكندي المكون من البطاطا المقلية وصلصة اللحم وقطع الجبن، إضافة إلى نقانق مدخنة بنكهة القيقب.

أما في ميامي، فتبرز أطباق مستوحاة من المطبخ المحلي، مثل ساندويتش "بان كون ليشون" الكوبي وإمبانادا "مونديال" العملاقة التي سُمّيت احتفاءً بالبطولة.

في المقابل، اختارت بعض المدن المستضيفة نهجًا مختلفا يهدف إلى تخفيف العبء المالي على الجماهير.

وفي أتلانتا، حافظت إدارة الملعب على سياسة الأسعار المنخفضة، حيث بلغ سعر شريحة البيتزا 3 دولارات فقط، والمشروب الغازي 4 دولارات، والبرغر بالجبن 5 دولارات.

ويرى منظمو الضيافة في الملاعب أن هذه الاختلافات تبرز طبيعة كل مدينة وثقافتها الغذائية، مع الحرص على تقديم تجربة محلية مميزة للزوار.

وبينما يواصل المشجعون انتقاد الأسعار المرتفعة لبعض الوجبات والمشروبات، يتفق كثيرون على أن حضور كأس العالم يبقى تجربة استثنائية تتجاوز حسابات التكلفة، خصوصا أن البطولة تقام مرة واحدة كل 4 سنوات وتجمع جماهير كرة القدم من مختلف أنحاء العالم.