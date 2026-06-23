أسعار "ساخنة" للطعام في كأس العالم .. 75 دولارا لطبق بطاطا مقلية

أثارت أسعار المأكولات والمشروبات في ملاعب كأس العالم في أمريكا الشمالية موجة واسعة من الانتقادات بين المشجعين القادمين من مختلف أنحاء العالم، بعدما تحولت بعض الوجبات المعروضة إلى حديث الجماهير على منصات التواصل الاجتماعي بسبب أسعارها المرتفعة.
كما تتضمن القوائم أطعمة متنوعة بأسعار متفاوتة، من بينها تاكو ريب آي في مدينة غوادالاخارا المكسيكية مقابل 8 دولارات، ووجبة "توينكي تشيز برغر" في لوس أنجلوس بسعر 22 دولارا.
أما في ميامي، فتبرز أطباق مستوحاة من المطبخ المحلي، مثل ساندويتش "بان كون ليشون" الكوبي وإمبانادا "مونديال" العملاقة التي سُمّيت احتفاءً بالبطولة.
وفي أتلانتا، حافظت إدارة الملعب على سياسة الأسعار المنخفضة، حيث بلغ سعر شريحة البيتزا 3 دولارات فقط، والمشروب الغازي 4 دولارات، والبرغر بالجبن 5 دولارات.
وبينما يواصل المشجعون انتقاد الأسعار المرتفعة لبعض الوجبات والمشروبات، يتفق كثيرون على أن حضور كأس العالم يبقى تجربة استثنائية تتجاوز حسابات التكلفة، خصوصا أن البطولة تقام مرة واحدة كل 4 سنوات وتجمع جماهير كرة القدم من مختلف أنحاء العالم.