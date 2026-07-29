أعلنت «أرويا كروز»، أول خط عربي للرحلات البحرية السياحية، التابعة لشركة «كروز السعودية» المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة، عن تجديد اتفاقية رعايتها لنادي النصر السعودي لموسم 2026-2027، بحسب بيان اليوم.

يأتي ذلك امتدادًا للتعاون القائم بين الطرفين منذ 2023، والذي جمع بين كرة القدم وتجربة الرحلات البحرية السياحية بطابعها العربي.

ويأتي تجديد الرعاية تأكيدا على نجاح التعاون بين الطرفين خلال المواسم الماضية، ومواصلة لتطوير المبادرات والتجارب التي تعزز التواصل مع الجماهير داخل المملكة وفي الأسواق الدولية، وتسهم في دعم نمو قطاعات السياحة والرياضة والترفيه، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية 2030.

وبموجب اتفاقية الرعاية المُجدَّدة، سيستمر ظهور شعار «أرويا كروز» على كُمّ القميص الرسمي لنادي النصر خلال موسم 2026-2027.

كما سيتعاون الطرفان في تطوير مجموعة جديدة من التجارب التفاعلية المخصصة للمشجعين، إلى جانب إطلاق حملات تسويقية وتطوير محتوى رقمي، بما يرسخ حضور الطرفين لدى الجماهير داخل المملكة وخارجها.

وقال الرئيس التنفيذي المكلّف لكروز السعودية، طه ناظر: يُمثل تجديد رعايتنا لنادي النصر لموسم جديد امتدادًا لعلاقة راسخة واصلت نموها وتطورها منذ عام 2023، وأسهم هذا التعاون في الجمع بين كرة القدم وتجربة الرحلات البحرية السياحية بطابعها العربي، وأتاح لنا الوصول إلى شرائح أوسع من الجماهير داخل المملكة وخارجها.

أضاف "نتطلع خلال الموسم الجديد إلى تعزيز حضور «أرويا كروز»، وتعريف المزيد من الجماهير بتجربتها، ومواصلة الإسهام في نمو قطاعات السياحة والرياضة والترفيه في المملكة، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية السعودية 2030".

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لنادي النصر، خوسيه سيميدو: "يعكس تجديد الرعاية مع «أرويا كروز» الثقة التي يحظى بها نادي النصر لدى العلامات الوطنية، والقيمة التي يقدمها لشركائه داخل الملعب وخارجه".

أضاف "مع النمو المتواصل لقاعدتنا الجماهيرية دوليًا، يواصل النادي تعزيز مكانته بوصفه منصة وطنية مؤثرة تتيح للمؤسسات السعودية الوصول إلى ملايين المشجعين في مختلف الأسواق".