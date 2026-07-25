يدرس نادي أرسنال الإنجليزي صفقة لضم البرازيلي فينيسيوس جونيور مهاجم فريق ريال مدريد الإسباني بحسب صحيفة "ذا صن".

ويسعى فريق أرسنال إلى تعزيز قوته الهجومية استعدادا للدفاع عن لقب الدوري الإنجليزي حيث يراقب النادي وضع فينيسيوس في البرنابيو.

يعد اللاعب البرازيلي، الذي يتبقى له عام واحد في عقده مع ريال مدريد، أحد الخيارات العديدة التي يدرسها النادي بعد كأس العالم.

فينيسيوس جونيور، البالغ من العمر 26 عاما، يلعب في ريال مدريد منذ 8 سنوات، وسجل 22 هدفا في جميع المسابقات في الموسم الماضي.

على الرغم من أن الاهتمام لا يزال في مراحله الأولى، ولم تجر محادثات بين الأندية بعد، فإن ريال مدريد لا يريد خسارة فينيسيوس مجانا الصيف المقبل، لذا قد يكون أكثر انفتاحاً على البيع.

وكان النادي الاسباني قد قدم عرضا بقيمة 85 مليون جنيه إسترليني لضم اللاعب الموهوب يان ديوماندي الا أن عرضه قد رفض، ما يشير إلى أنهم قد حددوا بالفعل بديل فينيسيوس.

وأكد نادي أرسنال في وقت سابق من هذا الأسبوع إتمام صفقة التعاقد مع نجم نورويتش السابق كريستوس تزوليس مقابل 35 مليون جنيه إسترليني من نادي كلوب بروج .

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ويستعد أرسنال أيضا لإنفاق 70 مليون جنيه إسترليني على قائد نيوكاسل برونو جيمارايس، بينما سينافسون أيضا توتنهام على ضم جناح لايبزيج أنطونيو نوسا الذي تبلغ قيمته 51 مليون جنيه إسترليني.