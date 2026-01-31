أرامكو راعيا للنسخة الافتتاحية من كأس "فيفا" للأندية البطلة للسيدات

ستكون شركة أرامكو الراعي الرسمي للمرحلة النهائية من النسخة الأولى من كأس فيفا للأندية البطلة للسيدات، المقامة في لندن حتى غد الأحد.

تندرج هذه الشراكة في إطار التعاون طويل الأمد بين الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" وأرامكو في مجال تطوير كرة القدم للسيدات.

ويتنافس ناديا آرسنال الإنجليزي وكورينثيانز البرازيلي على لقب بطل القارات في فئة السيدات.

بوث: تتيح الشراكة إمكانية رفع مستوى المنافسة

وقالت سارة بوث، مديرة قسم فيفا المعني بكرة القدم للنخبة في فئة السيدات "تعيش كرة القدم للسيدات لحظة في غاية الإثارة، حيث تتيح هذه البطولة الكبرى الجديدة فرصاً غير مسبوقة للاعبات من أجل التنافس على الساحة العالمية من جهة، وكذلك للجماهير من أجل عيش أفضل تجربة ممكنة في عالم اللعبة النسائية".

وتابعت "تُمثل هذه الشراكة مع أرامكو إشارة قوية على مدى إيماننا الراسخ بمستقبل كرة القدم للسيدات، إذ تتيح للفيفا إمكانية رفع مستوى المنافسة وتسريع وتيرة نموها، مع تمكين لعبة السيدات من المواصلة على نفس منوال التطور اللافت الذي حققته على مدى السنوات الأخيرة، حيث نبني معاً الزخم الذي سيُلهم اللاعبات والجماهير عبر العالم".

بلتاجي: الرعاية فرصة للنساء للنهوض باللعبة

من جانبها، قالت رانيا بلتاجي رئيسة قسم الرعايات العالمية في أرامكو "تشكل رعايتنا لبطولة كأس فيفا للأندية البطلة للسيدات إنجازا مهما آخر من إنجازات أرامكو، حيث نعمل على توفير مزيد من الفرص للنساء من أجل اللعب والنهوض باللعبة".

وأضافت "تزخر أرامكو بتاريخ يدعو للفخر والاعتزاز في مجال توفير الطاقة لمختلف أنحاء العالم، وإلهام طريق التقدم، وتمكين المجتمعات والأفراد، فإن هذه البطولة تتيح للاعبات منصة مثالية من أجل التألق على الساحة العالمية، والأهم من ذلك أنها تقدم لهن فرصة سانحة لإلهام عدد لا يحصى من نظيراتهن في شتى أنحاء العالم".