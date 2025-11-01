ساعدت أرامكو، الشريك العالمي الرئيسي لـ "فيفا"، في دعم بطولة كأس العالم (تحت 20 عاما) تشيلي 2025، وذلك من خلال توفير الوقود لكافة الرحلات البرية للاعبين والمسؤولين الإداريين والحُكام أثناء فترة المنافسة، بحسب بيان اليوم.

فبينما تنافست منتخبات 24 دولة في مدن سانتياغو (الملعب الوطني) وفالبارايسو (ملعب إلياس فيغيروا) ورانكاغوا (ملعب إل تينيينتي) وتالكا (إستاديو فيسكال)، زوَّدت أرامكو العمليات التشغيلية للبطولة بوقود ProForce الممتاز للمساعدة في تأمين الرحلات البرية لألمع لاعبي كرة القدم الشباب على الصعيد العالمي، حيث ساهمت في تنقلاتهم إلى ملاعب التدريب والمباريات وغير ذلك من التزاماتهم المختلفة في إطار البطولة.

ووفّرت هذه المسابقة فرصة مثالية للتعاون بين FIFA وأرامكو في إطار سعيهما إلى ضمان سلاسة عمليات النقل البري في الدولة المضيفة الواقعة بأميركا الجنوبية، حيث استُخدم وقود أرامكو الممتاز (ProForce) لتشغيل أسطول المركبات في إطار عمليات بطولة كأس العالم تحت 20 سنة FIFA™️، التي استضافتها تشيلي للمرة الثانية، بعدما كانت مسرحاً لنسخة 1987.

وعزَّزت أرامكو حضورها القوي بقطاع التجزئة في تشيلي، حيث أتمَّت في مارس 2024 عملية الاستحواذ على 100% من حصص "إسماكس ديستريبوسيون" ("Esmax") ،وهي شركة تجزئة رائدة ومتنوعة الأنشطة تعمل في قطاع الوقود وزيوت التشحيم في تشيلي.

وباعتبار أرامكو واحدة من أكبر شركات الطاقة والكيماويات في العالم، فإن هذا التعاون ينسجم مع رؤيتها الهادفة إلى توفير طاقة موثوقة للمجتمعات في شتى أنحاء العالم، ودفع عجلة التقدّم فوق المستطيل الأخضر وفي المجتمع ككل.

وكانت بطولة كأس العالم تحت 20 سنة FIFA تشيلي 2025™️ قد انطلقت يوم السبت 27 سبتمبر 2025 في سانتياغو، حيث شهد اليوم الافتتاحي مباراة رفع الستار بين المنتخب المصري ونظيره الياباني، ثم تلتها مواجهة بين تشيلي ونيوزيلندا، بينما جمعت المباراة النهائية بين المنتخبين الأرجنتيني والمغربي يوم السبت 19 أكتوبر، حيث تُوِّج أشبال الأطلس باللقب العالمي بعد فوزهم على الألبيسليستي بهدفين نظيفين في الملعب الوطني للعاصمة التشيلية.

وهذه المسابقة شهدت على مر نسخها تألق لاعبين أصبحوا فيما بعد من أعظم أساطير اللعبة، وفي مقدمتهم دييغو مارادونا ولويس فيغو وليونيل ميسي وإرلينغ هالاند، على سبيل المثال لا الحصر.

وكما يعكسه شعار البطولة "أساطير في طور التكوين™️"، فقد شهدت نسخة هذا العام تألق كوكبة من اللاعبين الموهوبين الشباب، الذين خلبوا الألباب وأسروا القلوب في شتى أصقاع العالم.