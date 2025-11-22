تصدرت شركة أديداس الألمانية للأدوات الرياضية، قائمة الشركات الرياضية المنتجة لقمصان المنتخبات المتأهلة لنهائيات كأس العالم 2026 قبل ختام الملحق العالمي، حيث ضمن 42 منتخباً بلوغ المونديال وتبقى 6 منتخبات يكشف الستار عنها في مارس المقبل.

وتتعاقد شركة أديداس مع 13 منتخباً من بينها المنتخب السعودي، المكسيك المضيفة الثالثة للمونديال، والأرجنتين حاملة اللقب، لتأمين مستلزماتها الرياضية بجانب تأمين قمصان المونديال، حيث تنص لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" على كل منتخب مشارك في بطولة كأس العالم أن يكون لديه طقم أساسي وطقم بديل، إضافة إلى ثلاثة أطقم مختلفة لحراس المرمى.

كما تضم قائمة منتخبات الشركة الألمانية منتخبات المكسيك، اليابان، الأرجنتين، كولومبيا، الجزائر، جنوب إفريقيا، قطر، ألمانيا، بلجيكا، إسبانيا، اسكتلندا، وكوراساو.

وتتمتع أديداس بتاريخ طويل وراسخ في كرة القدم، وهي الراعي الرسمي لكأس العالم منذ عام 1970، ما منحها مكانة قوية في عالم كرة القدم وجعلها الخيار المفضل لعديد من الاتحادات الوطنية.

شركة نايكي الأمريكية، حلت ثانياً بعدد 11 منتخباً، من بينها المضيفتان للمونديال، الولايات المتحدة وكندا بجانب كوريا الجنوبية، أستراليا، البرازيل، أوروجواي، إنجلترا، فرنسا، كرواتيا، النرويج، وهولندا.

الشركة الألمانية الثانية "بوما" جاءت ثالثاً بـ 10 منتخبات، هي: نيوزيلندا، باراجواي، المغرب، مصر، غانا، ساحل العاج، السنغال، البرتغال، النمسا، وسويسرا.

ووجدت في القائمة 6 شركات أخرى، كل منها تكفلت بتأمين مستلزمات منتخب واحد، هي: شركة 7Saber الأوزبكية لأطقم منتخب أوزبكستان، كيبا الإيطالية لأطقم منتخب تونس، مجيد الإيرانية لأطقم منتخب إيران، كيلمي الإسبانية لأطقم منتخب الأردن، ماراثون سبورتس الأكوادورية لأطقم منتخب الإكوادور، تيمبو سبورت النمساوية لأطقم منتخب الرأس الأخضر، ريبوك الأمريكية لأطقم منتخب بنما، وأخيراً شركة سايتا الكولومبية لأطقم منتخب هايتي.

وتحتل شركة نايكي المرتبة الأولى كأغلى شركة للملابس الرياضية من حيث القيمة السوقية وتجاوزت 100 مليار دولار، وفقاً لشركة MarketCapWatch المتخصصة في تقديم بيانات ورؤى حول القيمة السوقية للشركات المُدرجة عالميًا، بدءاً من منتصف عام 2025، فيما حلت في القائمة أديداس ثانياً.