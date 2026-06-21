أتلانتا .. القلب الاقتصادي للجنوب الأمريكي بناتج 570 مليار دولار

بينما تتجه أنظار جماهير كرة القدم إلى مواجهة المنتخبين السعودي والإسباني ضمن منافسات المجموعة الثامنة من كأس العالم 2026، تستفيد مدينة أتلانتا الأمريكية من الحدث العالمي لتعزيز مكانتها كواحدة من أبرز المراكز الاقتصادية والرياضية في الولايات المتحدة.

وتستضيف المباراة على ملعب “مرسيدس-بنز”، أحد أكثر المنشآت الرياضية تطوراً في العالم، في وقت تراهن فيه المدينة على البطولة لتحقيق مكاسب اقتصادية واسعة تشمل قطاعات السياحة والفنادق والنقل والتجزئة.

وتُعد منطقة أتلانتا الحضرية من أكبر الاقتصادات المحلية في الولايات المتحدة، إذ يناهز ناتجها الاقتصادي 570 مليار دولار سنوياً، وفقا لمكتب التحليل الاقتصادي الأمريكي (BEA) التابع لوزارة التجارة الأمريكية، ما يضعها بين أكبر 10 اقتصادات حضرية في البلاد.

قوة اقتصادية تتجاوز الحدود

تُعد أتلانتا عاصمة ولاية جورجيا وأكبر مدنها، كما تمثل المحرك الاقتصادي الرئيس للجنوب الشرقي الأمريكي. وتستفيد المدينة من موقع إستراتيجي جعلها مركزاً لوجستياً وتجارياً يربط بين الأسواق الأمريكية والدولية.

وتحتضن المنطقة الحضرية لأتلانتا مقار عدد من الشركات العالمية الكبرى، من بينها “كوكاكولا” و”دلتا إيرلاينز” و”هوم ديبوت”، ما عزز مكانتها كمركز لاتخاذ القرار وإدارة الأعمال في الجنوب الأمريكي، وجعلها وجهة جاذبة للاستثمارات المحلية والأجنبية.

كما يشكل مطار هارتسفيلد-جاكسون الدولي، الذي يُعد من أكثر مطارات العالم ازدحاماً، ركيزة أساسية للنشاط الاقتصادي، إذ يوفر شبكة نقل عالمية تدعم حركة الأعمال والاستثمار والسياحة.

لماذا تم اختيار مدينة أتلانتا؟

جاء اختيار أتلانتا ضمن المدن المستضيفة لكأس العالم 2026 بفضل بنيتها التحتية المتطورة، وسهولة الوصول إليها عبر واحد من أكبر مطارات العالم، إضافة إلى امتلاكها منشآت رياضية حديثة وقدرة كبيرة على استيعاب الجماهير والفعاليات الدولية.

وتُعد المدينة من أكثر الوجهات الأمريكية خبرة في تنظيم الأحداث الكبرى، بعدما استضافت دورة الألعاب الأولمبية عام 1996 وعدداً من البطولات الرياضية العالمية والفعاليات الاقتصادية الدولية.

المونديال ينعش الاقتصاد المحلي

تمثل استضافة مباريات كأس العالم فرصة اقتصادية استثنائية لأتلانتا، حيث تتوقع السلطات المحلية والقطاع الخاص تدفق مئات الآلاف من الزوار خلال البطولة.

وتشير التقديرات إلى أن استضافة مباريات المونديال يمكن أن تضيف مئات الملايين من الدولارات إلى الاقتصاد المحلي من خلال الإنفاق على الإقامة والمطاعم ووسائل النقل والخدمات الترفيهية، فضلاً عن تعزيز صورة المدينة كوجهة عالمية للأعمال والفعاليات الكبرى.

ويرى خبراء الاقتصاد أن الأثر الحقيقي للبطولة لا يقتصر على العوائد المباشرة، بل يمتد إلى جذب الاستثمارات طويلة الأجل وتعزيز مكانة المدينة على خارطة السياحة الدولية.

مرسيدس- بنز .. الاستثمار بالمليارات

يقف ملعب “مرسيدس-بنز” في قلب هذه الإستراتيجية الاقتصادية، باعتباره أحد أبرز رموز التطور العمراني والاستثماري في أتلانتا.

وافتُتح الملعب عام 2017 باستثمارات تجاوزت 1.5 مليار دولار، ويتميز بتقنيات هندسية متقدمة وسقف متحرك وشاشة عرض دائرية تُعد من الأكبر عالمياً.

ومنذ افتتاحه، تحول الملعب إلى منصة لاستضافة الأحداث الرياضية والترفيهية الكبرى، بما في ذلك نهائي دوري كرة القدم الأمريكية “السوبر بول” ومباريات المنتخبات الدولية والحفلات الجماهيرية الضخمة.

كما لعب دوراً محورياً في تحفيز التنمية الاقتصادية في وسط المدينة عبر زيادة النشاط التجاري ورفع معدلات الاستثمار في المناطق المحيطة به.

حدث رياضي بأبعاد اقتصادية

تكتسب المباراة المرتقبة بين السعودية وإسبانيا أهمية خاصة، ليس فقط من الناحية الرياضية، بل أيضاً من حيث تأثيرها في الحركة الاقتصادية المرتبطة بالمونديال.

ومن المتوقع أن تستقطب المواجهة آلاف المشجعين القادمين من شتى أنحاء العالم، ما ينعكس إيجاباً على إشغال الفنادق وحركة المطاعم ووسائل النقل والإنفاق الاستهلاكي داخل المدينة.

كما تمنح المباراة أتلانتا فرصة إضافية لإبراز جاهزيتها لاستضافة أكبر الأحداث الرياضية العالمية، في ظل تنافس المدن الأمريكية على جذب الفعاليات الدولية ذات العوائد الاقتصادية المرتفعة.

مكاسب اقتصادية طويلة الأمد

تظهر تجربة أتلانتا نموذجاً متقدماً في توظيف الرياضة كأداة للتنمية الاقتصادية. فبينما تستضيف المدينة واحدة من أبرز مباريات كأس العالم، تسعى في الوقت ذاته إلى تحويل الزخم الرياضي إلى مكاسب اقتصادية طويلة الأمد تدعم النمو والاستثمار وتوسع قاعدة الزوار والشركات.

وبينما تستضيف أتلانتا مواجهة السعودية وإسبانيا، لا تنظر المدينة إلى كأس العالم بوصفه حدثاً رياضياً عابراً، بل فرصة لتعزيز مكانتها الاقتصادية العالمية واستقطاب مزيد من الاستثمارات والزوار خلال السنوات المقبلة.