الرياضة

أتالانتا يقترب من تحقيق 700 مليون يورو من الأرباح تحت قيادة بيركاسي

نايف العتيبي
الأحد 1 فبراير 2026 19:37 |1 دقائق قراءة
أتالانتا يقترب من تحقيق 700 مليون يورو من الأرباح تحت قيادة بيركاسيأديمولا لوكمان. (جيتي)

لا تزال تجارة بيع اللاعبين نشاطًا رئيسيًا لنادي أتالانتا، حيث يقترب تحت قيادة أنطونيو بيركاسي رئيس النادي من تحقيق 700 مليون يورو من الأرباح، وفقا لـ Calcio e Finanza.

وبحسب الموقع، يبدو أن أحدث صفقة، وفقًا للترتيب الزمني، هي بيع أديمولا لوكمان لأتلتيكو مدريد.

بعد مفاوضات مطولة مع فنربخشة (في أعقاب شائعات الصيف حول إنتر ميلان)، يبدو أن كلاً من النادي الإيطالي، والمهاجم النيجيري قد توصلا إلى اتفاق مع النادي الإسباني.

كم سيبلغ الربح؟

اعتبارًا من 30 يونيو 2025، بلغت القيمة الدفترية الصافية للوكمان 5.3 مليون يورو، مع تبقي عامين على عقده.

مع الأخذ في الحسبان الاستهلاك، وحسابه تبسيطًا اعتبارًا من 31 ديسمبر 2025 (أي منتصف الموسم)، تبلغ القيمة الدفترية الصافية نحو 4 ملايين يورو.

إذا تم بيع اللاعب لأتلتيكو مدريد مقابل 35 مليون يورو، فإن الربح لأتالانتا سيبلغ 31 مليون يورو.

سادس أعلى ربح

إذا تأكدت هذه الأرقام في البيانات المالية، فسيكون هذا سادس أعلى ربح في التاريخ، متفوقًا على بيع هويلوند لمانشستر يونايتد (ربح 53.2 مليون يورو)، يليه بيع كوبمينرز ليوفنتوس (ربح 44.5 مليون يورو) وريتيجوي للقادسية (ربح 40.8 مليون يورو).

إجمالًا، يمكن لأتالانتا أن يحقق نحو 88 مليون يورو كأرباح في سوق الانتقالات، حيث سيكون هذا ثاني أفضل موسم له من حيث الأرباح.

وخلال فترة بيركاسي، حققت الانتقالات بالفعل نحو 697 مليون يورو كأرباح رأسمالية.

